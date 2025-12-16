Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Сегодня в Липецке: джаз, рабыня Изаура, липчане назвали самые желанные подарки на Новый Год
24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
Происшествия
282
сегодня, 09:01
В горящей елецкой пятиэтажке пострадал 75-летний мужчина
В селе Трубетчино сгорел автомобиль.
Огонь в квартире разгорелся на площади три квадратных метра и повредил отделку с вещами.
Ночью 16 декабря в селе Трубетчино Добровского округа сгорел автомобиль «ВАЗ-2110», а в Данкове на улице строителей пластиковый мусорный контейнер.
0
1
0
0
0
Комментарии