В горящей елецкой пятиэтажке пострадал 75-летний мужчина

В селе Трубетчино сгорел автомобиль.



Ранним утром 15 декабря во время пожара в пятиэтажке на улице Юбилейной в Ельце пострадал 75-летний мужчина. Еще одного человека спасли, 20 были эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Огонь в квартире разгорелся на площади три квадратных метра и повредил отделку с вещами.Ночью 16 декабря в селе Трубетчино Добровского округа сгорел автомобиль «ВАЗ-2110», а в Данкове на улице строителей пластиковый мусорный контейнер.