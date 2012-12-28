В России
25
19 минут назад
В Самаре экстренно сел самолет
"14 декабря рейс, следовавший из Москвы в Пхукет, <…> совершил посадку в Самаре из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По прилете самолет встречала карета скорой помощи. После осмотра врачами пассажир доставлен в одну из больниц Самары", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что по решению экипажа пассажиров доставили в аэровокзал. "В настоящее время борт готовится к вылету в аэропорт назначения", - уточнили там.
Самолет встречала карета скорой помощи, пассажиров доставили в аэровокзал. "В 17.12 по местному времени (в 16.12 мск самолет вылетел - ред.)", - сообщили в прокуратуре.
Комментарии