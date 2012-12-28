Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Из-за аварии на электросетях многие улицы и микрорайоны города остались без воды
Происшествия
Три водозабора обесточены из-за упавших на линии электропередачи деревьев
Происшествия
Горит свалка в районе Сырского Рудника
Происшествия
В Ельце ураган повалил новогодние ёлки и повредил праздничные украшения
Происшествия
Липецкая вечЁрка: по городу раскатывал подросток без прав, расширение улицы Зои Космодемьянской и ожидание метели
Общество
Сваленное ветром дерево упало на автомобиль в 19-м микрорайоне
Происшествия
В областной детской больнице приостановлено посещение пациентов
Общество
В Липецке продолжается восстановление подачи электроэнергии
Общество
Выходные в Липецке: привет из 90-х, юбилей знаменитого оркестра и наконец-то пришла зима
Общество
Энергетики «Липецкэнерго» ликвидируют последствия сильного ветра в регионе
Общество
Читать все
Три водозабора обесточены из-за упавших на линии электропередачи деревьев
Происшествия
За предложение взятки инспектору ДПС водитель заплатит штраф — более миллиона
Происшествия
В Ельце ураган повалил новогодние ёлки и повредил праздничные украшения
Происшествия
В Липецке продолжается восстановление подачи электроэнергии
Общество
В Липецкой области ветрено и до -8
Погода в Липецке
Два остановочных павильона, столб и 11 деревьев ветер свалил в Ельце
Происшествия
Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
Происшествия
В управлении парками Ельца предостерегли посетителей об опасности
Общество
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Энергетики «Липецкэнерго» ликвидируют последствия сильного ветра в регионе
Общество
Читать все
Погода в Липецке
350
сегодня, 17:00
2

В Липецкой области ветрено и до -8

Декабрьские морозы вернулись в регион.

14 декабря территория Липецкой области окажется в тылу североатлантического циклона – вернутся типичные для декабря морозы. 15 и 16 декабря атмосферное давление будет расти, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 и 15 декабря – 8 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы, 16 декабря – 4 градуса мороза, что на 2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от -6 до -11 градусов, днем – от -3 до -8 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -7 до -9 градусов, днем – от -5 до -7 градусов.

День 14 декабря стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 28 градусов мороза.
погода
1
0
0
4
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабка Костьи
28 минут назад
Костья, верни наволочку, сноукайтер, от сельпо обратно езжай на такси
Ответить
Костья
47 минут назад
Самое время заниматься сноукайтингом.Я сегодня от деревни до районного сельпо запросто на лыжах доехал.Для паруса использую бабушкину наволочку.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить