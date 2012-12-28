Липецкая вечЁрка: по городу раскатывал подросток без прав, расширение улицы Зои Космодемьянской и ожидание метели
Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
Погода в Липецке
350
сегодня, 17:00
2
В Липецкой области ветрено и до -8
Декабрьские морозы вернулись в регион.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 и 15 декабря – 8 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы, 16 декабря – 4 градуса мороза, что на 2 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от -6 до -11 градусов, днем – от -3 до -8 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -7 до -9 градусов, днем – от -5 до -7 градусов.
День 14 декабря стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 28 градусов мороза.
1
0
0
4
1
Комментарии (2)