В Липецкой области ветрено и до -8

Декабрьские морозы вернулись в регион.

14 декабря территория Липецкой области окажется в тылу североатлантического циклона – вернутся типичные для декабря морозы. 15 и 16 декабря атмосферное давление будет расти, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 и 15 декабря – 8 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы, 16 декабря – 4 градуса мороза, что на 2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от -6 до -11 градусов, днем – от -3 до -8 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -7 до -9 градусов, днем – от -5 до -7 градусов.День 14 декабря стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 28 градусов мороза.