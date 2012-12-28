Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Дело о подстрекательстве к поджогу рассмотрит суд: липчанин подговорил подростка сжечь магазин и машину
«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
Происшествия
сегодня, 16:42
В Ельце и пяти округах введен красный уровень, на территории все области — желтый
