Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ночью Липецк накроют метели
Погода в Липецке
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Происшествия
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Дело о подстрекательстве к поджогу рассмотрит суд: липчанин подговорил подростка сжечь магазин и машину
Происшествия
«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
Происшествия
Читать все
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
Общество
Дорожники готовы встретить метель во всеоружии
Общество
Анатолий Емельянов будет под домашним арестом до Дня святого Валентина
Общество
В Липецкой области уменьшилось число прибыльных предприятий
Экономика
На проспекте Победы затопило ещё одно нежилое помещение
Общество
«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
Происшествия
В домике Петра поселился конь Яшка
Общество
Красный уровень — отбой, желтый — сохраняется
Происшествия
В Ельце и пяти округах введен красный уровень, на территории все области — желтый
Происшествия
В Липецкую область заглянет зима
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
338
сегодня, 16:42

В Ельце и пяти округах введен красный уровень, на территории все области — желтый

В Ельце и Елецком округе, Долгоруковском, Становлянском и Измалковском округах введен красный уровень «Угроза атаки БПЛА». При этом на территории всей области объявлен режим воздушной опасности. 

воздушная тревога
БПЛА
0
0
2
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить