Происшествия
341
сегодня, 16:43
4

50-летнюю липчанку обманули на 195 тысяч рублей при покупке мягких игрушек

А 25-летняя девушка перевела мошенникам 155 000 рублей, пытаясь заработать на инвестициях.

9 декабря в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 50-летняя липчанка, которая хотела купить мягкие игрушки в интернет-магазине и перешла по фишинговой ссылке. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате женщина лишилась 195 000 рублей.

25-летняя девушка хотела заработать на инвестициях и перевела мошенникам 155 000 рублей.

38-летняя женщина пыталась получить дополнительный заработок на платформе известного маркетплейса и лишилась 80 900 рублей.

А 51-летнюю женщину обманули на 20 000 рублей при покупке фар по объявлению в интернете.
мошенничество
0
1
3
2
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Класс
сегодня, 17:12
Обезжиривание продолжается. Лишние деньги - другим они нужнее.
Ответить
Ловец снов
сегодня, 16:54
Так просто обманываются, Зато когда пойдут на рынок, то весь товар руками перепробуют, будут торговаться, проверять на весах, чтобы не обвесили. Еще сдачу до копейки пересчитают. Дома еще раз перевесят товар и ещё раз пересчитают сдачу. И всё равно останется осадок, что обманули.
Ответить
Все
40 минут назад
Это - сны, а они не реалии.
Ответить
Это
42 минуты назад
Все сны и не про всех таких, как у тебя. Лови далее сны.
Ответить
