50-летнюю липчанку обманули на 195 тысяч рублей при покупке мягких игрушек

А 25-летняя девушка перевела мошенникам 155 000 рублей, пытаясь заработать на инвестициях.

9 декабря в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 50-летняя липчанка, которая хотела купить мягкие игрушки в интернет-магазине и перешла по фишинговой ссылке. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате женщина лишилась 195 000 рублей.25-летняя девушка хотела заработать на инвестициях и перевела мошенникам 155 000 рублей.38-летняя женщина пыталась получить дополнительный заработок на платформе известного маркетплейса и лишилась 80 900 рублей.А 51-летнюю женщину обманули на 20 000 рублей при покупке фар по объявлению в интернете.