Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
Происшествия
341
сегодня, 16:43
4
50-летнюю липчанку обманули на 195 тысяч рублей при покупке мягких игрушек
А 25-летняя девушка перевела мошенникам 155 000 рублей, пытаясь заработать на инвестициях.
25-летняя девушка хотела заработать на инвестициях и перевела мошенникам 155 000 рублей.
38-летняя женщина пыталась получить дополнительный заработок на платформе известного маркетплейса и лишилась 80 900 рублей.
А 51-летнюю женщину обманули на 20 000 рублей при покупке фар по объявлению в интернете.
0
1
3
2
0
Комментарии (4)