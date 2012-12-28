Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
Общество
233
42 минуты назад
1
На площади Петра Великого засияла новогодняя елка
Правда, это технический пуск.
Елка с шатром уже горит. Однако рабочие говорят, что это технический пуск. Гирлянды зажгли, чтобы проверить, все ли в порядке.
На площади еще установят новогодние фонари, а также множество живых елочек.
Напомним, на новогоднем убранстве мэрия в этом году сэкономила 1,4 миллиона рублей. Ничего нового в Липецке не купили. Ранее сообщалось, что украсить площадь Петра Великого по контракту должны к 10 декабря.
1
0
0
1
2
Комментарии (1)