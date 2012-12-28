Все новости
«Вот такое столпотворение»
Общество
Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб
Общество
Сообщения в родительском чате обернулись штрафом в 5000 рублей
Происшествия
В Липецке на дистанционку перешли 100 классов и одна школа полностью
Общество
В Усмани весной закроют детское противотуберкулезное отделение
Здоровье
20-летний и 24-летний парни обокрали гараж
Происшествия
«Вчера была остановка целой, а сейчас кто-то разбил ее»
Общество
Двойное столкновение на улице Индустриальной: пострадали водитель и его пассажирка
Происшествия
Сегодня в Липецке: ёлки в офисах за свой счёт и коллеги, которые раздражают липчан
Общество
Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
Общество
Сказка «Двенадцать месяцев» в Липецке: расцвели декабрьские цветы
Общество
Дело об избиении завкафедрой ЛГТУ в кафе «O, Bistro!» рассмотрит мировой суд
Происшествия
Олег Донских в суде: «Мои партнёры запутались в своих показаниях»
Происшествия
Липчанин ударил незнакомца кулаком по лицу, а тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
На площади Петра Великого засияла новогодняя елка
Общество
50-летнюю липчанку обманули на 195 тысяч рублей при покупке мягких игрушек
Происшествия
Липчане продолжали экономить на покупке продуктов и больше тратить на готовый общепит
Экономика
Официант липецкой кальянной сел на 8 лет за покушение на убийство посетителя
Происшествия
Фестиваль «Елки Липецкой земли»: деревья уже начали украшать
Общество
Ольга Митрохина устроила экскурсию в Елец активистам общества инвалидов
Общество
Общество
233
42 минуты назад
1

На площади Петра Великого засияла новогодняя елка

Правда, это технический пуск.

На площади Петра Великого устанавливают инсталляцию сказки «Алиса в стране Чудес» (впервые горожане увидели ее в 2021 году).

Елка с шатром уже горит. Однако рабочие говорят, что это технический пуск. Гирлянды зажгли, чтобы проверить, все ли в порядке.



На площади еще установят новогодние фонари, а также множество живых елочек.









Напомним, на новогоднем убранстве мэрия в этом году сэкономила 1,4 миллиона рублей. Ничего нового в Липецке не купили. Ранее сообщалось, что украсить площадь Петра Великого по контракту должны к 10 декабря
2

Комментарии (1)

Викторм
21 минуту назад
Разве туда кто-то на Новый год ходит? Что там делать?
