Три БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью

Во время массированного налета над 12 регионов страны перехвачен 121 беспилотник.

Ночью над Липецкой областью уничтожены три беспилотника самолетного типа.Минобороны РФ сообщает о 121 беспилотнике сбитом с 23:00 до 07:00 над Каспийским морем и 12 регионами страны. 22 БПЛА уничтожены над соседними с Липецкой Воронежской, Курской, Рязанской и Тульской областями.Красный уровень тревоги действовал в отдельных округах Липецкой области, а затем и во всем регионе с двух часов ночи до пяти утра.