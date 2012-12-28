Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина
Происшествия
39-летнего липчанина насмерть придавило «Жигулями»
Происшествия
Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух
Общество
Придавленный «ВАЗом» липчанин был самозанятым и зарабатывал разборкой автомобилей
Происшествия
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
Легендарные лужи Липецка
Общество
Три автомобиля опрокинулись на дорогах области
Происшествия
Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта
Здоровье
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
33-летний липчанин обманул четверых знакомых почти на 12 миллионов рублей
Происшествия
Читать все
Легендарные лужи Липецка
Общество
Липецкая вечЁрка: умерший у поликлиники, «воздушный» маршрут и беспредел на парковке
Общество
33-летний липчанин обманул четверых знакомых почти на 12 миллионов рублей
Происшествия
Мать участника СВО обманули мошенники: деньги взыскали с дроппера
Происшествия
Придавленный «ВАЗом» липчанин был самозанятым и зарабатывал разборкой автомобилей
Происшествия
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Уже 73 класса в липецких школах перешли на дистанционку
Общество
Три БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
18-летние перевозчики товара подменили дорогой телефон на муляж
Происшествия
Сегодня в Липецке: большой-большой автобус и прорыв в липецкой медицине
Общество
Читать все
Происшествия
320
17 минут назад

Три БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью

Во время массированного налета над 12 регионов страны перехвачен 121 беспилотник. 

Ночью над Липецкой областью уничтожены три беспилотника самолетного типа.

Минобороны РФ сообщает о 121 беспилотнике сбитом с 23:00 до 07:00 над Каспийским морем и 12 регионами страны. 22 БПЛА уничтожены над соседними с Липецкой Воронежской, Курской, Рязанской и Тульской областями.

Красный уровень тревоги действовал в отдельных округах Липецкой области, а затем и во всем регионе с двух часов ночи до пяти утра. 

воздушная тревога
БПЛА
0
0
0
1
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить