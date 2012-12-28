40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
554
сегодня, 17:23
2
Мать участника СВО обманули мошенники: деньги взыскали с дроппера
Пенсионерка отправила 190 000 рублей на «безопасный счёт».
По данным пресс-службы областной прокуратуры, пенсионерка поверила звонку «сотрудника банка» и перевела на «безопасный счёт» более 190 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (по части второй статьи 159 УК РФ), в ходе расследования которого выяснилось, что похищенные деньги поступили на банковский счет жителя Московской области — с дроппера и взыскали всю сумму.
0
0
3
1
1
Комментарии (2)