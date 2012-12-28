Мать участника СВО обманули мошенники: деньги взыскали с дроппера

Пенсионерка отправила 190 000 рублей на «безопасный счёт».

Данковская межрайонная прокуратура через суд взыскала деньги в пользу обманутой мошенниками матери участка СВО.По данным пресс-службы областной прокуратуры, пенсионерка поверила звонку «сотрудника банка» и перевела на «безопасный счёт» более 190 тысяч рублей.Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (по части второй статьи 159 УК РФ), в ходе расследования которого выяснилось, что похищенные деньги поступили на банковский счет жителя Московской области — с дроппера и взыскали всю сумму.