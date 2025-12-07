Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина
Происшествия
39-летнего липчанина насмерть придавило «Жигулями»
Происшествия
Антициклон задержится в Липецкой области еще на один день
Погода в Липецке
Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух
Общество
Сегодня в Липецке: кто ненавидит Новый год, войны с коллегами на работе
Общество
Три автомобиля опрокинулись на дорогах области
Происшествия
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
На борьбу с первым снегом в Липецке ночью вывели 19 пескоразбрасывателей и пять тракторов
Общество
Выделение отдельных полос для автобусов мэрия отложила на потом
Общество
Воры-гастролёры под видом газовиков украли у 93-летней пенсионерки 70 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух
Общество
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
Ельчанин познакомился в соцсети с девушкой и лишился 380 000 рублей
Происшествия
39-летнего липчанина насмерть придавило «Жигулями»
Происшествия
Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта
Здоровье
«#хочу здесь жить»: такой слоган на Плехановском спуске создаст из цветов «Зеленхоз»
Общество
Сила духа и спортивное единство царили на гранд-финале адаптивной лиги в Липецке
Общество
В Грязинском округе нашли гранату времен Великой Отечественной войны
Происшествия
Частники строят 75% жилья в Липецкой области
Экономика
Дорожное агентство Липецкой области выиграло суд с ремонтировавшим мост в Данковском округе подрядчиком
Общество
Читать все
Общество
56
27 минут назад

Сила духа и спортивное единство царили на гранд-финале адаптивной лиги в Липецке

Гранд-финал масштабного проекта, объединившего спортсменов с инвалидностью, прошёл во Дворце спорта «Молодёжный».

Во Дворце спорта «Молодёжный» прошёл гранд-финал Мультиспортивной инклюзивно-адаптивной лиги. Этот праздник спорта, силы духа и единства стал торжественным завершением большого пути, который участники и организаторы лиги прошли вместе, начиная с сентября.

За шесть этапов спортсмены с инвалидностью демонстрировали подготовку в сдаче норм ГТО, забегах на колясках, самокатах и велосипедах, плавании, многоборье (дартс, бочче, бег), боулинге и армрестлинге. Для последнего этапа была предусмотрена адаптивная альтернатива — тренажёры «Крутящаяся ручка», эспандер и динамометр.

Особенностью инклюзивной лиги стал широкий возрастной охват. В соревнованиях участвовали как дети от 7 лет, так и взрослые до 44 лет, а также участники боевых действий без ограничений по возрасту.

photo_2025-12-07_16-38-08 (9).jpg

photo_2025-12-07_16-38-08 (10).jpg

photo_2025-12-07_16-38-08 (16).jpg

Команда ветеранов боевых действий липецкого ДОСААФ состоит из восьми человек. Но, по словам инструктора по физподготовке Сергея Екатеринина, в ДОСААФ есть клуб допризывников, в нём постоянно занимаются по 15–18 подростков.

— Молодёжь постоянно занята гаджетами, не оторвать от телефона. Отсюда и слабая физподготовка, а соответственно, и здоровье. Наша задача — вытащить их из-за компьютеров и смартфонов, развить физически и подготовить к жизни, к службе в армии. И, конечно, показывать преимущества спортивного образа жизни своим примером, участвуя в таких мероприятиях.

photo_2025-12-07_16-38-08 (4).jpg

На всех этапах спортсменам помогали волонтёры, специально набранные для этого проекта. Они оказывали помощь судьям и организаторам, став неотъемлемой частью комфортной и дружеской атмосферы лиги.

— «Мультиспортивная инклюзивно-адаптивная лига» — новый и важный проект в серии мультиспортивных лиг Липецкой области. Это не просто соревнования, а настоящая история преодоления, где ценятся старание, воля к победе и взаимная поддержка. Лига направлена на вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в регулярные занятия физической культурой и спортом, их социальную адаптацию и реабилитацию через участие в соревновательных мероприятиях, — рассказала одна из организаторов лиги Софья Мартакова.

photo_2025-12-07_16-38-08 (6).jpg

Большая команда, все как на подбор рослые ребята в одинаковых спортивных костюмах, прибыла из Ельца. Это воспитанники школы-интерната для людей с особенностями здоровья. Возраст разный — от 20 до 40 лет.

Денису Насонову 36 лет, он учится в школе 8-го типа и очень увлечён спортом.

— Мы участвовали во всех этапах. Ездили в Липецк. Я люблю бег. Но мы с друзьями принимаем участие во всём: в дартсе, плавании, езде на велосипеде. А так у нас в интернате всё есть. Мы ещё и песни поём, альбомы записываем. Нас возят на экскурсии в другие города, участвуем в спартакиадах.

photo_2025-12-07_16-37-58.jpg

Коллега по команде Дениса Леонид Короткевич говорит, что спортом занимается с детского дома. Даже экстремальным — паркуром. Но сейчас паркуром он перестал заниматься из-за ограничений по здоровью.

— Занимаюсь дартсом, играю в петанк, бегаю, прыгаю в длину.

Их тренер, инструктор по физвоспитанию психоневрологического интерната Анатолий Филиппов, говорит, что с такими ребятами работать легко и интересно.

— Они светлые, всегда у них хорошее настроение, по натуре добрые. А спорт для них так вообще — радость! При этом они талантливые, упорные во всём и исполнительные. Моя задача — их талант раскрыть. То, что создали такую лигу, — за это большая благодарность. Два месяца они прожили просто на каком-то душевном подъёме, так старательно тренировались, готовились, ждали гранд-финала.

photo_2025-12-07_16-38-08 (2).jpg

photo_2025-12-07_16-38-08 (3).jpg

photo_2025-12-07_16-38-08 (15).jpg

Гранд-финал стал кульминацией сезона. Он дал возможность всем участникам лиги выполнить пропущенные нормативы и получить заслуженные награды за пройденные этапы. Но главное — это праздник в кругу единомышленников, доказавший, что спорт доступен для каждого, а человеческие возможности поистине безграничны.

photo_2025-12-07_16-38-08 (7).jpg

Участники гранд-финала прошли парадом по залу «Молодёжного», затем приступили к досдаче нормативов, и в это же время остальным участникам вручались дипломы. Для спортсменов выступили липецкие циркачи и танцоры.
адаптивная лига
1
1
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить