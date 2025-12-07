Сила духа и спортивное единство царили на гранд-финале адаптивной лиги в Липецке

Гранд-финал масштабного проекта, объединившего спортсменов с инвалидностью, прошёл во Дворце спорта «Молодёжный».

Во Дворце спорта «Молодёжный» прошёл гранд-финал Мультиспортивной инклюзивно-адаптивной лиги. Этот праздник спорта, силы духа и единства стал торжественным завершением большого пути, который участники и организаторы лиги прошли вместе, начиная с сентября.За шесть этапов спортсмены с инвалидностью демонстрировали подготовку в сдаче норм ГТО, забегах на колясках, самокатах и велосипедах, плавании, многоборье (дартс, бочче, бег), боулинге и армрестлинге. Для последнего этапа была предусмотрена адаптивная альтернатива — тренажёры «Крутящаяся ручка», эспандер и динамометр.Особенностью инклюзивной лиги стал широкий возрастной охват. В соревнованиях участвовали как дети от 7 лет, так и взрослые до 44 лет, а также участники боевых действий без ограничений по возрасту.Команда ветеранов боевых действий липецкого ДОСААФ состоит из восьми человек. Но, по словам инструктора по физподготовке Сергея Екатеринина, в ДОСААФ есть клуб допризывников, в нём постоянно занимаются по 15–18 подростков.— Молодёжь постоянно занята гаджетами, не оторвать от телефона. Отсюда и слабая физподготовка, а соответственно, и здоровье. Наша задача — вытащить их из-за компьютеров и смартфонов, развить физически и подготовить к жизни, к службе в армии. И, конечно, показывать преимущества спортивного образа жизни своим примером, участвуя в таких мероприятиях.На всех этапах спортсменам помогали волонтёры, специально набранные для этого проекта. Они оказывали помощь судьям и организаторам, став неотъемлемой частью комфортной и дружеской атмосферы лиги.— «Мультиспортивная инклюзивно-адаптивная лига» — новый и важный проект в серии мультиспортивных лиг Липецкой области. Это не просто соревнования, а настоящая история преодоления, где ценятся старание, воля к победе и взаимная поддержка. Лига направлена на вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в регулярные занятия физической культурой и спортом, их социальную адаптацию и реабилитацию через участие в соревновательных мероприятиях, — рассказала одна из организаторов лиги Софья Мартакова.Большая команда, все как на подбор рослые ребята в одинаковых спортивных костюмах, прибыла из Ельца. Это воспитанники школы-интерната для людей с особенностями здоровья. Возраст разный — от 20 до 40 лет.Денису Насонову 36 лет, он учится в школе 8-го типа и очень увлечён спортом.— Мы участвовали во всех этапах. Ездили в Липецк. Я люблю бег. Но мы с друзьями принимаем участие во всём: в дартсе, плавании, езде на велосипеде. А так у нас в интернате всё есть. Мы ещё и песни поём, альбомы записываем. Нас возят на экскурсии в другие города, участвуем в спартакиадах.Коллега по команде Дениса Леонид Короткевич говорит, что спортом занимается с детского дома. Даже экстремальным — паркуром. Но сейчас паркуром он перестал заниматься из-за ограничений по здоровью.— Занимаюсь дартсом, играю в петанк, бегаю, прыгаю в длину.Их тренер, инструктор по физвоспитанию психоневрологического интерната Анатолий Филиппов, говорит, что с такими ребятами работать легко и интересно.— Они светлые, всегда у них хорошее настроение, по натуре добрые. А спорт для них так вообще — радость! При этом они талантливые, упорные во всём и исполнительные. Моя задача — их талант раскрыть. То, что создали такую лигу, — за это большая благодарность. Два месяца они прожили просто на каком-то душевном подъёме, так старательно тренировались, готовились, ждали гранд-финала.Гранд-финал стал кульминацией сезона. Он дал возможность всем участникам лиги выполнить пропущенные нормативы и получить заслуженные награды за пройденные этапы. Но главное — это праздник в кругу единомышленников, доказавший, что спорт доступен для каждого, а человеческие возможности поистине безграничны.Участники гранд-финала прошли парадом по залу «Молодёжного», затем приступили к досдаче нормативов, и в это же время остальным участникам вручались дипломы. Для спортсменов выступили липецкие циркачи и танцоры.