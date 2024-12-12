Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Выходные в Липецке: финал студенческой лиги КВН, приключения рыжего клоуна и моржи открывают сезон
сегодня, 09:00
Выходные в Липецке: финал студенческой лиги КВН, приключения рыжего клоуна и моржи открывают сезон
Подробная культурная программа уикенда.
Как обычно, в начале поднимаем липчанам настроение музыкой. Смотрите небольшое попурри из выступления музыкантов Романа Седова (вокал, гитара) и Анатолия Емельянова (гитара) на квартирнике в АРТ-пространстве «Модное место».
Видео снял Аркадий Свиридов.
А вот и зима
Температура днём наконец-то опустится ниже нулевой отметки. Правда, в субботу будет ещё около 0 градусов, а вот в воскресенье до –2. Так что можно будет сказать о приходе в Липецк зимы, правда, пока бесснежной: осадков на выходных не ожидается. В субботу утром возможен туман.
Отключение воды
6 декабря с 10:00 до окончания ремонтных работ честь провести выходной без удобств выпадет:
- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1;
- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16;
- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;
- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а;
- пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.
- ул. Союзная, 3;
- ул. Юношеская, 13;
- пр-д Потапова, 1а, 10, 12, 12а, 14, 14/2, вл. 20, вл. 22, 26.
В частном секторе обойдутся без удобств жители улиц Алфавитной, Автодорожной, Базарной, Биологической, Мирной, Союзной, Перова, Почтовой, Урожайной, Шахматной, переулков Бытового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Сырского, Технологического, Усадебного, Чистого, проезда Потапова.
7 декабря с 10:00 до конца ремонта потерпят:
- пер. Вишневый, 1а;
В частном секторе эту участь разделят обитатели улиц Володарского, Воровского, Депутатской, Чкалова, переулков Верещагина, Вишнёвого, Даргомыжского, Фруктового.
Отключений света на выходных не запланировано.
За игровым столом
В 11:30 6 декабря начать выходные можно в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс) во время очередной «Игровой субботы» (6+).
Гуру игр Григорий Блувштейн, фото vk.com/art_modnoe_mesto
Извечный чемпионат по настольным играм. Сегодня упор будет сделан на «Корову 006» и «Руммикуб» — отточите навыки числовых комбинаций. А ещё на «Каркассон» и «Лоскутное королевство» — постройте свой идеальный мир. А ещё наставники из клуба «Изумрудный город» продолжат обучение желающих бриджу — станьте ассом изысканной игры.
Финал конкурса
С 11:00 6 декабря сам областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) станет ареной для межрегионального балетмейстерских работ по народному танцу «Золотой круг» (6+).
В финал вышли 33 коллектива – свыше 400 участников из Белгородской, Владимирской, Воронежской, Тамбовской, Тульской, Московской, Смоленской, Липецкой областей и республики Удмуртия. Творческие состязания в трех номинациях:
- Русский танец
- Танец народов мира
- Фольклорный танец (сценический танец, основанный на аутентичной народной хореографии).
Возрастные категории: 8-13 лет; 14 лет и старше.
Пригласительные билеты можно бесплатно получить в кассе ОЦКНТ.
Моржи откроют сезон
В 12:00 6 декабря на Центральном пляже участники клуба зимнего плавания имени Ивана Франценюка откроют 63-й зимний сезон (12+).
Всё будет обставлено с помпой: на берегу искупавшихся будут ждать Нептун, Водяной и Русалка, запланирован и танцевальный флешмоб. По традиции главным событием праздника станет торжественное посвящение новичков. Ожидается, что в этом году торжественную клятву моржа произнесут 43 человека. Сейчас в клубе 266 участников. Приглашают всех желающих – и в роли пловцов, и в качестве зрителей.
Экскурсии
Как обычно, Липецкий краеведческий музей устраивает экскурсии выходного дня.
Суббота, 6 декабря:
- 12:00 – «Липецкая земля» (6+).
- 16:00 – «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны» (6+).
Воскресенье, 7 декабря:
- 12:00 – «Живописная Россия» (6+).
- 16:00 – «Пётр Первый и Липецкий край» (6+).
Выставка
В 16:00 6 декабря в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) откроется новая выставка художницы Дарьи Неретиной «Коль нет цветов среди зимы» (6+).
Целый сад «расцветет» в галерее Буксир на фоне зимнего пейзажа и станет местом, где вырастают смыслы, не требующие грунта.
Выставка будет работать до 1 февраля 2026 года.
Восточные танцы
В 12:00 6 декабря в городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) стартует VIII Межрегиональный фестиваль восточного танца «Ритмы Востока» (6+).
Фото vk.com/gdklipetsk
Выступления от лучших коллективов восточного танца региона, завораживающие номера и чарующая атмосфера. Вход свободный.
КВН
В 17:00 6 декабря в ККЗ ЛГТУ (ул. Московская, 30) начнётся главная игра сезона официальной «Университетской» лиги Международного Союза КВН (16+).
Фото vk.com/hoodsovet
Четыре команды проведут по четыре юмористических конкурса, но победитель будет только один.
Песни на разных языках
В 15:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) выступят ученики отделения народных инструментов Детской музыкальной школы №10 (6+). Концертная обработка народных песен, задорных мелодий и задушевных лирических пьес.
Фото vk.com/club172816001
А в 17:00 выступит солист Дома музыки артись ансамбля народной песни «Зень» Даниил Ишков (6+). Песни на французском и английском языках, а также известные советские новогодние композиции.
Камерный хор
В 15:00 6 декабря в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся концерт произведений композитора Георгия Свиридова к 110-летию со дня его рождения (6+).
Георгий Свиридов
В исполнении Липецкого камерного хора под управлением заслуженного артиста России Игоря Цилина прозвучат хоровые шедевры, созданные композитором в разные года на слова А. Прокофьева, А. Блока, А. Пушкина, И. Северянина.
Вечер фортепиано
В 18:01 6 декабря в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) выступит специальный гость столичный пианист Игорь Бураков (6+).
Фото vk.com/vbiblioteku
Томатное счастье
В 10:30 7 декабря начать воскресный день лучше сразу с хлопот. О будущем урожае. В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) садоводов-любителей ждут на очередной встрече клуба «Наш сад», которая будет называться «Огородные хлопоты. Томатное счастье» (6+).
Своими знаниями и опытом с вами поделится агроном-практик по природному земледелию Людмила Дорофеева.
Рыжий весельчак
В 12:00 7 декабря в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) начнётся необычный концерт-праздник для детей «Рон Клаксон и духовой оркестр» (6+).
Профессиональный дирижер, музыкант и мультиинструменталист Игорь Канурин в образе весёлого рыжего клоуна по имени Рон Клаксон в игровой форме расскажет мальчикам и девочкам об инструментах духового оркестра и устроит массу интересных затей и интерактивов с музыкантами и со зрителями. Помогут ему в этом музыканты Липецкого государственного духового оркестра, главный дирижёр — Василий Збаражский.
Фото vk.com/unionzal
Средневековье
В 14:00 7 декабря в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) состоится «Средневековый переполох» (6+).
Юных читателей ждёт путешествие по времени в загадочный мир Средневековья — время рыцарских турниров, готических замков и мрачных легенд. Расскажут о многом, в том числе – и об устройстве «лестницы сословий» иерархического средневекового общества. В жизни подрастающему поколению это, видимо, пригодится.
Кроме того, ребятишек ждут подвижные забавы и старинные настольные игры, сохранивших дух средневековой площади и городских ярмарок.
Танцы в библиотеке
В 13:30 7 декабря в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) начнётся концертная программа «Музыкально-танцевальный калейдоскоп» (6+).
Фото vk.com/cgb_liplib48
Гостей ждут зажигательные песни и танцы различных народов мира: латиноамериканские, восточные, индийские, цыганские... Программу представят участники коллектива «Тропикана», театра цыганского танца «Алмазы» и другие. Вокальные номера в исполнении дарьи Волковой, Елены Леоновой, Елены Кардаковой.
Дорогие липчане! Желаем вам хорошо отдохнуть, но при этом одним глазком поглядывать и за окружающим миром. Всего лишь пара минут чтения информационной ленты на GOROD48 сделает вас информированным человеком, от которого не укроется ничего интересного и полезного. Регулярное чтение сайта, который неспроста называют электронным именем Липецка – признак современного человека. Ждём вас 24/7 снова и снова.
