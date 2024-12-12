Выходные в Липецке: финал студенческой лиги КВН, приключения рыжего клоуна и моржи открывают сезон

Подробная культурная программа уикенда.

Температура днём наконец-то опустится ниже нулевой отметки. Правда, в субботу будет ещё около 0 градусов, а вот в воскресенье до –2. Так что можно будет сказать о приходе в Липецк зимы, правда, пока бесснежной: осадков на выходных не ожидается. В субботу утром возможен туман.









6 декабря с 10:00 до окончания ремонтных работ честь провести выходной без удобств выпадет:









В частном секторе обойдутся без удобств жители улиц Алфавитной, Автодорожной, Базарной, Биологической, Мирной, Союзной, Перова, Почтовой, Урожайной, Шахматной, переулков Бытового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Сырского, Технологического, Усадебного, Чистого, проезда Потапова.













В частном секторе эту участь разделят обитатели улиц Володарского, Воровского, Депутатской, Чкалова, переулков Верещагина, Вишнёвого, Даргомыжского, Фруктового.

В 11:30 6 декабря начать выходные можно в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс) во время очередной «Игровой субботы» (6+).









Извечный чемпионат по настольным играм. Сегодня упор будет сделан на «Корову 006» и «Руммикуб» — отточите навыки числовых комбинаций. А ещё на «Каркассон» и «Лоскутное королевство» — постройте свой идеальный мир. А ещё наставники из клуба «Изумрудный город» продолжат обучение желающих бриджу — станьте ассом изысканной игры.





Финал конкурса

С 11:00 6 декабря сам областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) станет ареной для межрегионального балетмейстерских работ по народному танцу «Золотой круг» (6+).









В 12:00 6 декабря на Центральном пляже участники клуба зимнего плавания имени Ивана Франценюка откроют 63-й зимний сезон (12+).













Суббота, 6 декабря:

- 16:00 – «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны» (6+).













Целый сад «расцветет» в галерее Буксир на фоне зимнего пейзажа и станет местом, где вырастают смыслы, не требующие грунта.













Выставка будет работать до 1 февраля 2026 года.

В 12:00 6 декабря в городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) стартует VIII Межрегиональный фестиваль восточного танца «Ритмы Востока» (6+).









Выступления от лучших коллективов восточного танца региона, завораживающие номера и чарующая атмосфера. Вход свободный.

В 17:00 6 декабря в ККЗ ЛГТУ (ул. Московская, 30) начнётся главная игра сезона официальной «Университетской» лиги Международного Союза КВН (16+).









В 15:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) выступят ученики отделения народных инструментов Детской музыкальной школы №10 (6+). Концертная обработка народных песен, задорных мелодий и задушевных лирических пьес.









В 15:00 6 декабря в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся концерт произведений композитора Георгия Свиридова к 110-летию со дня его рождения (6+).









В 18:01 6 декабря в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) выступит специальный гость столичный пианист Игорь Бураков (6+).









В 10:30 7 декабря начать воскресный день лучше сразу с хлопот. О будущем урожае. В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) садоводов-любителей ждут на очередной встрече клуба «Наш сад», которая будет называться «Огородные хлопоты. Томатное счастье» (6+).













Своими знаниями и опытом с вами поделится агроном-практик по природному земледелию Людмила Дорофеева.





Рыжий весельчак









В 14:00 7 декабря в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) состоится «Средневековый переполох» (6+).













Фото vk.com/cgb_liplib48





Гостей ждут зажигательные песни и танцы различных народов мира: латиноамериканские, восточные, индийские, цыганские... Программу представят участники коллектива «Тропикана», театра цыганского танца «Алмазы» и другие. Вокальные номера в исполнении дарьи Волковой, Елены Леоновой, Елены Кардаковой.

Как обычно, в начале поднимаем липчанам настроение музыкой. Смотрите небольшое попурри из выступления музыкантов Романа Седова (вокал, гитара) и Анатолия Емельянова (гитара) на квартирнике в АРТ-пространстве «Модное место».Видео снял Аркадий Свиридов.- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29;- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1;- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16;- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а;- пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.- ул. Союзная, 3;- ул. Юношеская, 13;- пр-д Потапова, 1а, 10, 12, 12а, 14, 14/2, вл. 20, вл. 22, 26.7 декабря с 10:00 до конца ремонта потерпят:- пер. Вишневый, 1а;Отключений света на выходных не запланировано.В финал вышли 33 коллектива – свыше 400 участников из Белгородской, Владимирской, Воронежской, Тамбовской, Тульской, Московской, Смоленской, Липецкой областей и республики Удмуртия. Творческие состязания в трех номинациях:- Русский танец- Танец народов мира- Фольклорный танец (сценический танец, основанный на аутентичной народной хореографии).Возрастные категории: 8-13 лет; 14 лет и старше.Пригласительные билеты можно бесплатно получить в кассе ОЦКНТ.Всё будет обставлено с помпой: на берегу искупавшихся будут ждать Нептун, Водяной и Русалка, запланирован и танцевальный флешмоб. По традиции главным событием праздника станет торжественное посвящение новичков. Ожидается, что в этом году торжественную клятву моржа произнесут 43 человека. Сейчас в клубе 266 участников. Приглашают всех желающих – и в роли пловцов, и в качестве зрителей.Как обычно, Липецкий краеведческий музей устраивает экскурсии выходного дня.- 12:00 – «Липецкая земля»Воскресенье, 7 декабря:- 12:00 – «Живописная Россия»- 16:00 – «Пётр Первый и Липецкий край»В 16:00 6 декабря в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) откроется новая выставка художницы Дарьи Неретиной «Коль нет цветов среди зимы»Четыре команды проведут по четыре юмористических конкурса, но победитель будет только один.А в 17:00 выступит солист Дома музыки артись ансамбля народной песни «Зень» Даниил ИшковПесни на французском и английском языках, а также известные советские новогодние композиции.В исполнении Липецкого камерного хора под управлением заслуженного артиста России Игоря Цилина прозвучат хоровые шедевры, созданные композитором в разные года на слова А. Прокофьева, А. Блока, А. Пушкина, И. Северянина.Концерт-импровизация — это живое дыхание фортепиано, рождающееся в моменте. Бархатные звуки, наполненные теплом, нежностью и светом, создадут пространство для внутреннего диалога.В 12:00 7 декабря в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) начнётся необычный концерт-праздник для детей «Рон Клаксон и духовой оркестр»Профессиональный дирижер, музыкант и мультиинструменталист Игорь Канурин в образе весёлого рыжего клоуна по имени Рон Клаксон в игровой форме расскажет мальчикам и девочкам об инструментах духового оркестра и устроит массу интересных затей и интерактивов с музыкантами и со зрителями. Помогут ему в этом музыканты Липецкого государственного духового оркестра, главный дирижёр — Василий Збаражский.Юных читателей ждёт путешествие по времени в загадочный мир Средневековья — время рыцарских турниров, готических замков и мрачных легенд. Расскажут о многом, в том числе – и об устройстве «лестницы сословий» иерархического средневекового общества. В жизни подрастающему поколению это, видимо, пригодится.Кроме того, ребятишек ждут подвижные забавы и старинные настольные игры, сохранивших дух средневековой площади и городских ярмарок.В 13:30 7 декабря в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) начнётся концертная программа «Музыкально-танцевальный калейдоскоп»