В Липецке на линию вышел новый автобус
Общество
Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Общество
В Липецке с 1 декабря ищут 42-летнюю женщину
Происшествия
Мэрия выдала разрешение на строительство поселка таунхаусов у 10-й Шахты
Общество
В Липецке повторно включили сирены: губернатор сообщил о работе ПВО
Происшествия
Жильцы дома на улице Фрунзе добились закрытия бани
Общество
Найденный мертвым в реке Воронеж в Липецке мужчина совершил суицид
Происшествия
«Мы заложники старого фонда города и этим стали пользоваться и кошмарить обычных людей»
Общество
Повредивших камеру парней уже нашли
Происшествия
Труп 47-летнего мужчины нашли в доме по улице 9 Мая
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Над территорией Липецкой области сбиты три БПЛА
Происшествия
В Липецке повторно включили сирены: губернатор сообщил о работе ПВО
Происшествия
Ельчанин набрал кредитов на 200 тысяч по паспортным данным знакомых
Происшествия
Строители повредили трубопровод в 10-й Шахте: несколько улиц остались без воды
Общество
Липецкие хоккеисты против… «Липецка»
Спорт
Полицейские установили личность водителя, устроившего обгон по встречке на Папина
Происшествия
Выходные в Липецке: финал студенческой лиги КВН, приключения рыжего клоуна и моржи открывают сезон
Общество
Режим чистого неба в Липецкой области объявили рано утром
Происшествия
Желтый уровень введен в Липецкой области
Происшествия
Общество
156
сегодня, 09:00

Выходные в Липецке: финал студенческой лиги КВН, приключения рыжего клоуна и моржи открывают сезон

Подробная культурная программа уикенда.

Музыкальное попурри

Как обычно, в начале поднимаем липчанам настроение музыкой. Смотрите небольшое попурри из выступления музыкантов Романа Седова (вокал, гитара) и Анатолия Емельянова (гитара) на квартирнике в АРТ-пространстве «Модное место».

Видео снял Аркадий Свиридов.


А вот и зима

Температура днём наконец-то опустится ниже нулевой отметки. Правда, в субботу будет ещё около 0 градусов, а вот в воскресенье до –2. Так что можно будет сказать о приходе в Липецк зимы, правда, пока бесснежной: осадков на выходных не ожидается. В субботу утром возможен туман.

IMGP23831.JPG

Отключение воды

6 декабря с 10:00 до окончания ремонтных работ честь провести выходной без удобств выпадет:

- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29;
- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1;
- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16;
- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;
- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а;
- пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.
- ул. Союзная, 3;
- ул. Юношеская, 13;
- пр-д Потапова, 1а, 10, 12, 12а, 14, 14/2, вл. 20, вл. 22, 26.

В частном секторе обойдутся без удобств жители улиц Алфавитной, Автодорожной, Базарной, Биологической, Мирной, Союзной, Перова, Почтовой, Урожайной, Шахматной, переулков Бытового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Сырского, Технологического, Усадебного, Чистого, проезда Потапова.

photo_2024-12-12_07-01-25.jpg

7 декабря с 10:00 до конца ремонта потерпят:
- пер. Вишневый, 1а;

В частном секторе эту участь разделят обитатели улиц Володарского, Воровского, Депутатской, Чкалова, переулков Верещагина, Вишнёвого, Даргомыжского, Фруктового.

Отключений света на выходных не запланировано.

За игровым столом

В 11:30 6 декабря начать выходные можно в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс) во время очередной «Игровой субботы» (6+).

-hA2Kb-Ks0yA2Ic-whdKx6caQuFKFcvdqkif2Ly31jgNJEx97Q9OoUpycmqm9SFNdurfvp1Gv1E1Bw2plckjCQOn.jpg

Гуру игр Григорий Блувштейн, фото vk.com/art_modnoe_mesto

Извечный чемпионат по настольным играм. Сегодня упор будет сделан на «Корову 006» и «Руммикуб» — отточите навыки числовых комбинаций. А ещё на «Каркассон» и «Лоскутное королевство» — постройте свой идеальный мир. А ещё наставники из клуба «Изумрудный город» продолжат обучение желающих бриджу — станьте ассом изысканной игры.

Финал конкурса

С 11:00 6 декабря сам областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) станет ареной для межрегионального балетмейстерских работ по народному танцу «Золотой круг» (6+).

19938825aecec38df24c561f93d22803.jpeg

В финал вышли 33 коллектива – свыше 400 участников из Белгородской, Владимирской, Воронежской, Тамбовской, Тульской, Московской, Смоленской, Липецкой областей и республики Удмуртия. Творческие состязания в трех номинациях:

- Русский танец
- Танец народов мира
- Фольклорный танец (сценический танец, основанный на аутентичной народной хореографии).

Возрастные категории: 8-13 лет; 14 лет и старше.

Пригласительные билеты можно бесплатно получить в кассе ОЦКНТ.

Моржи откроют сезон

В 12:00 6 декабря на Центральном пляже участники клуба зимнего плавания имени Ивана Франценюка откроют 63-й зимний сезон (12+).

Моржи1.jpg

Всё будет обставлено с помпой: на берегу искупавшихся будут ждать Нептун, Водяной и Русалка, запланирован и танцевальный флешмоб. По традиции главным событием праздника станет торжественное посвящение новичков. Ожидается, что в этом году торжественную клятву моржа произнесут 43 человека. Сейчас в клубе 266 участников. Приглашают всех желающих – и в роли пловцов, и в качестве зрителей.

Экскурсии

Как обычно, Липецкий краеведческий музей устраивает экскурсии выходного дня.

Суббота, 6 декабря:

- 12:00 – «Липецкая земля» (6+).
- 16:00 – «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны» (6+).

WhatsApp Image 2025-04-18 at 14.51.35 (1).jpeg

Воскресенье, 7 декабря:

- 12:00 – «Живописная Россия» (6+).
- 16:00 – «Пётр Первый и Липецкий край» (6+).

Выставка

В 16:00 6 декабря в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) откроется новая выставка художницы Дарьи Неретиной «Коль нет цветов среди зимы» (6+).

Целый сад «расцветет» в галерее Буксир на фоне зимнего пейзажа и станет местом, где вырастают смыслы, не требующие грунта. 

f_2696978.jpg

Выставка будет работать до 1 февраля 2026 года.

Восточные танцы

В 12:00 6 декабря в городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) стартует VIII Межрегиональный фестиваль восточного танца «Ритмы Востока» (6+). 

eZ1jC-QZyyfObiBbUUE8I3-0TBIhdzLOqdO1wS77GOSUZ5N9wLv4cvFMEE0thhDMNtmf0A4C1PwmLWse0UjJSEIs.jpg

Фото vk.com/gdklipetsk

Выступления от лучших коллективов восточного танца региона, завораживающие номера и чарующая атмосфера. Вход свободный.

КВН

В 17:00 6 декабря в ККЗ ЛГТУ (ул. Московская, 30) начнётся главная игра сезона официальной «Университетской» лиги Международного Союза КВН (16+).

SGf_gx-pvQhTwvh442viVsK7QufI1-TKhw42ZOCzJppHGQM116YkWZ7AXyvG7fHAhyfx0OXRkkNvPbd37OE-9zun.jpg

Фото vk.com/hoodsovet

Четыре команды проведут по четыре юмористических конкурса, но победитель будет только один.

Песни на разных языках

В 15:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) выступят ученики отделения народных инструментов Детской музыкальной школы №10 (6+). Концертная обработка народных песен, задорных мелодий и задушевных лирических пьес.

r14HUnBf0zadkozsww6t1zaPNInmzUV1w_ktVYY7K1puBH94sof_m4hSJ-4O8TVD42ocW8T23K91q7uzvHnR-5An.jpg

Фото vk.com/club172816001

А в 17:00 выступит солист Дома музыки артись ансамбля народной песни «Зень» Даниил Ишков (6+). Песни на французском и английском языках, а также известные советские новогодние композиции.

Камерный хор

В 15:00 6 декабря в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся концерт произведений композитора Георгия Свиридова к 110-летию со дня его рождения (6+).

1586972221112683915e97463d419c8-1586972219468.png

Георгий Свиридов

В исполнении Липецкого камерного хора под управлением заслуженного артиста России Игоря Цилина прозвучат хоровые шедевры, созданные композитором в разные года на слова А. Прокофьева, А. Блока, А. Пушкина, И. Северянина.

Вечер фортепиано

В 18:01 6 декабря в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) выступит специальный гость столичный пианист Игорь Бураков (6+).

Tr3RBktOJtoALKAaheVi0mYjEFdD8QMhR0tkb2MfhU-esoGqDj3k7sFdd0lUDZpQlKn9oBCN0qH9NBT5qoeg8lUy.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku

Концерт-импровизация — это живое дыхание фортепиано, рождающееся в моменте. Бархатные звуки, наполненные теплом, нежностью и светом, создадут пространство для внутреннего диалога.

Томатное счастье

В 10:30 7 декабря начать воскресный день лучше сразу с хлопот. О будущем урожае. В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) садоводов-любителей ждут на очередной встрече клуба «Наш сад», которая будет называться «Огородные хлопоты. Томатное счастье» (6+).

5208dba14a0b18d028f6f1ff2fd7777c.jpg

Своими знаниями и опытом с вами поделится агроном-практик по природному земледелию Людмила Дорофеева.

Рыжий весельчак

В 12:00 7 декабря в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) начнётся необычный концерт-праздник для детей «Рон Клаксон и духовой оркестр» (6+).

Профессиональный дирижер, музыкант и мультиинструменталист Игорь Канурин в образе весёлого рыжего клоуна по имени Рон Клаксон в игровой форме расскажет мальчикам и девочкам об инструментах духового оркестра и устроит массу интересных затей и интерактивов с музыкантами и со зрителями. Помогут ему в этом музыканты Липецкого государственного духового оркестра, главный дирижёр — Василий Збаражский.

N_Oe6hGhWuLsQp9_nZRrbiisItk08GXkbDhpNiOQxSKpHxG_e31yv5TOnGClG6fERQEfs1TRjDqS7wyjv3Abma0E.jpg

Фото vk.com/unionzal

Средневековье

В 14:00 7 декабря в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) состоится «Средневековый переполох» (6+).

Meister_des_Frankfurter_Paradiesgärtleins_001.jpg

Юных читателей ждёт путешествие по времени в загадочный мир Средневековья — время рыцарских турниров, готических замков и мрачных легенд. Расскажут о многом, в том числе – и об устройстве «лестницы сословий» иерархического средневекового общества. В жизни подрастающему поколению это, видимо, пригодится.
Кроме того, ребятишек ждут подвижные забавы и старинные настольные игры, сохранивших дух средневековой площади и городских ярмарок.

Танцы в библиотеке

В 13:30 7 декабря в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) начнётся концертная программа «Музыкально-танцевальный калейдоскоп» (6+).

HqmaXF9qS_Y8ndGUoxe85yLc2yro1gJ1TZM1f2Ye5OlUr7D1Vh3JbEHO5VnmCYsFaL3qhTVou7Dx8KSFBiBAxmlK.jpg

Фото vk.com/cgb_liplib48

Гостей ждут зажигательные песни и танцы различных народов мира: латиноамериканские, восточные, индийские, цыганские... Программу представят участники коллектива «Тропикана», театра цыганского танца «Алмазы» и другие. Вокальные номера в исполнении дарьи Волковой, Елены Леоновой, Елены Кардаковой.

Дорогие липчане! Желаем вам хорошо отдохнуть, но при этом одним глазком поглядывать и за окружающим миром. Всего лишь пара минут чтения информационной ленты на GOROD48 сделает вас информированным человеком, от которого не укроется ничего интересного и полезного. Регулярное чтение сайта, который неспроста называют электронным именем Липецка – признак современного человека. Ждём вас 24/7 снова и снова.
