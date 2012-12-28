Все новости
Экономика
167
57 минут назад
5

Цены на бензин остановились в Липецкой области

Цены на бензин перестали снижаться — падение продолжалось пять недель. 

Цены на бензин остановились в Липецкой области после пяти недель падения. При том, продолжили дорожать дизтопливо и бензин премиальной марки. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо с 25 ноября по 1 декабря. 

Цена на бензин в целом остановилась на прошлой неделе и составила 63,95 рубля за литр. Не изменилась стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 — 60,56 рубля и 65,85 рубля соответственно. 

Вместе с тем, бензин премиальной марки АИ-98 подорожал на 0,1%, с 89,54 рубля до 89,60 рубля за литр. Цена на дизельное топливо выросла на 0,2%: с 71,40 рубля до 71,53 рубля за литр.

топливо
цены
0
0
0
0
8

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Автолюбитель
9 минут назад
Ну слава Богу. Ждём стремительного падения.
Ответить
Дежурный по классу
25 минут назад
Кто знает почему ЛУКОЙЛ по утрам не работает?
Ответить
роснефть
31 минуту назад
утром 68 рублей
Ответить
Злой.
46 минут назад
Какое было подение. Бред. За пять недель +рубль.
Ответить
Вова
46 минут назад
Подскажите пожалуйста на каких АЗС снизилась цена поеду заправлю
Ответить
