Цены на бензин перестали снижаться — падение продолжалось пять недель.



Цены на бензин остановились в Липецкой области после пяти недель падения. При том, продолжили дорожать дизтопливо и бензин премиальной марки. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо с 25 ноября по 1 декабря.Цена на бензин в целом остановилась на прошлой неделе и составила 63,95 рубля за литр. Не изменилась стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 — 60,56 рубля и 65,85 рубля соответственно.Вместе с тем, бензин премиальной марки АИ-98 подорожал на 0,1%, с 89,54 рубля до 89,60 рубля за литр. Цена на дизельное топливо выросла на 0,2%: с 71,40 рубля до 71,53 рубля за литр.