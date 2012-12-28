Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
Цены на бензин остановились в Липецкой области
Цены на бензин перестали снижаться — падение продолжалось пять недель.
Цена на бензин в целом остановилась на прошлой неделе и составила 63,95 рубля за литр. Не изменилась стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 — 60,56 рубля и 65,85 рубля соответственно.
Вместе с тем, бензин премиальной марки АИ-98 подорожал на 0,1%, с 89,54 рубля до 89,60 рубля за литр. Цена на дизельное топливо выросла на 0,2%: с 71,40 рубля до 71,53 рубля за литр.
