Посетительница аптеки присвоила забытый на прилавке телефон и теперь может сесть на пять лет

Уголовное дело направлено в суд.

45-летнюю ранее не судимую безработную липчанку обвиняют в краже — уголовное дело передано в суд.6 октября женщина зашла за лекарством в аптеку по улице Монтажников в Липецке и заметила на прилавке забытый посетителем мобильный телефон «Текно». Незаметно для продавца она забрала телефон с прилавка и спрятала в своей сумке.Хозяйке телефона был причинён ущерб в 8 тысяч рублей. Но воришку быстро вычислили и изъяли украденное.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, теперь по части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину» 45-летней липчанке грозит до пяти лет лишения свободы.