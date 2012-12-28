Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Напуганная переводом денег на Украину 74-летняя липчанка отправила мошенникам более 2,3 миллиона рублей
Разборки в грязинском баре: мужчина бросил бутылку в сотрудницу, а потом угрожал убить посетителя
Посетительница аптеки присвоила забытый на прилавке телефон и теперь может сесть на пять лет
Происшествия
18 минут назад
Уголовное дело направлено в суд.
6 октября женщина зашла за лекарством в аптеку по улице Монтажников в Липецке и заметила на прилавке забытый посетителем мобильный телефон «Текно». Незаметно для продавца она забрала телефон с прилавка и спрятала в своей сумке.
Хозяйке телефона был причинён ущерб в 8 тысяч рублей. Но воришку быстро вычислили и изъяли украденное.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, теперь по части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину» 45-летней липчанке грозит до пяти лет лишения свободы.
