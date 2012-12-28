Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?
Пьяный липчанин без прав угнал машину у принимавших его друзей
Когда гостеприимные супруги попрощались с гостем, он сел за руль их машины и отправился кататься по городу.
«Накануне задержанный был у в гостях у знакомой супружеской пары. Когда вечер закончился, и они попрощались, липчанин втайне от друзей взял ключи их автомобиля и решил покататься по городу. Об угоне владельцы узнали лишь после звонка от полицейских», — рассказали в полиции.
Помимо уголовного дела об угоне в отношении мужчины возбуждены три административных материала, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения, отсутствие полиса ОСАГО и водительского удостоверения.
