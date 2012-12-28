Все новости
Происшествия
927
сегодня, 12:25
7

Пьяный липчанин без прав угнал машину у принимавших его друзей

Когда гостеприимные супруги попрощались с гостем, он сел за руль их машины и отправился кататься по городу.

Полицейские возбудили уголовное дело об угоне в отношении 39-летнего жителя Липецка. Мужчину задержали ночью изрядно пьяным за рулем автомобиля «GAC», который, как оказалось, он позаимствовал у знакомых. При этом у липчанина не оказалось водительских прав, а алкотестер показал 1,346 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого нарушителем воздуха.

«Накануне задержанный был у в гостях у знакомой супружеской пары. Когда вечер закончился, и они попрощались, липчанин втайне от друзей взял ключи их автомобиля и решил покататься по городу. Об угоне владельцы узнали лишь после звонка от полицейских», — рассказали в полиции.

Помимо уголовного дела об угоне в отношении мужчины возбуждены три административных материала, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения, отсутствие полиса ОСАГО и водительского удостоверения.


Комментарии (7)

Сначала новые
Александр Н.
10 минут назад
У людей совсем "крышу" сносит.
Ответить
дотошный
29 минут назад
судя по адм делам он был пристегнут молодец)
Ответить
вот
36 минут назад
гайцам забава )))))
Ответить
Виктор
51 минуту назад
Друзья это те кто готов помочь тебе а не забрать у тебя без спроса
Ответить
сегодня, 12:46
того, что ни "друзей", ни родственничков в дом пускать нельзя. Слишком много подобного происходит.
Ответить
кит
46 минут назад
Только не путать рекламу с пропагандой !
Ответить
кит
сегодня, 12:44
Что за друзья пошли,уже не знаешь с кем дружить ! Толи машину угонит,толи с карточки деньги присвоит ! Толи еще чего
Ответить
