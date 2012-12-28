Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?
Липецкая вечЁрка: погоня за «Audi Q7», оброк на премии и возобновление ремонта поликлиники № 1
Происшествия
1231
сегодня, 09:21
2
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Всего за ночь над акваторией Черного моря и 11 регионами страны сбиты 118 БПЛА, в том числе 28 — над соседними с Липецкой Воронежской и Курской областями.
Воздушная тревога объявлялась в Липецкой области с пяти до половины восьмого утра. С четырех до девяти часов в регионе действовал желтый уровень «Воздушная опасность».
1
0
3
0
2
Комментарии (2)