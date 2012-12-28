Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью

Ночью над Липецкой областью перехвачены два беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.Всего за ночь над акваторией Черного моря и 11 регионами страны сбиты 118 БПЛА, в том числе 28 — над соседними с Липецкой Воронежской и Курской областями.Воздушная тревога объявлялась в Липецкой области с пяти до половины восьмого утра. С четырех до девяти часов в регионе действовал желтый уровень «Воздушная опасность».