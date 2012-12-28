Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
Получившая ожоги многодетная мать умерла
Происшествия
Погоня за «Audi Q7» закончилась столкновением с дорожным ограждением
Происшествия
Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами
Происшествия
В селе Ленино от побоев умер 50-летний мужчина
Происшествия
«Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!»
Общество
7-летний мальчик попал под автомобиль в Липецке
Происшествия
Усадебный дом на Интернациональной отремонтируют под бизнес-центр
Общество
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Гейзер под своими окнами сняли жители улицы Липовской
Общество
Читать все
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
В Липецке слёт «Движения Первых» собрал 800 участников
Общество
Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?
Общество
7 лет колонии получил липчанин, убивший осколком зеркала знакомого в Санкт-Петербурге
Происшествия
В Липецке начали строить переход в никуда
Общество
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Двух закладчиков задержали в Липецке полицейские
Происшествия
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
В Лебедянском округе поврежден газопровод: отключенными оставались четыре села
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погоня за «Audi Q7», оброк на премии и возобновление ремонта поликлиники № 1
Общество
Читать все
Происшествия
1231
сегодня, 09:21
2

Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью

Ночью над Липецкой областью перехвачены два беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Всего за ночь над акваторией Черного моря и 11 регионами страны сбиты 118 БПЛА, в том числе 28 — над соседними с Липецкой Воронежской и Курской областями. 

Воздушная тревога объявлялась в Липецкой области с пяти до половины восьмого утра. С четырех до девяти часов в регионе действовал желтый уровень «Воздушная опасность».

воздушная тревога
БПЛА
1
0
3
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Город 48
3 минуты назад
Интернет где?
Ответить
65+
18 минут назад
Жду от министерства обороны России что Украина осталась без электричества и всех энергоресурсов и не может производить ни чего .
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить