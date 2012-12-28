Статистика: треть жителей Липецкой области старше 19 лет имеет ожирение

Липецкстат представил итоги исследования рациона питания жителей области.





Выборочное наблюдение рациона питания проводится на территории страны раз в пять лет. Его цель — изучить пищевое поведение граждан, сформировать базу данных пищевой ценности продуктов и на этой основе разработать рекомендации по здоровому питанию. Последнее масштабное исследование прошло в 2023 году. Его данные позволили составить детальную картину пищевых привычек жителей Липецкой области и выявить основные моменты в сфере питания.По данным исследования жители области стараются придерживаться базовых принципов регулярного питания: 90,1% респондентов в возрасте от 14 лет и старше принимают горячую пищу несколько раз в день; 91,6% липчан завтракают ежедневно или почти ежедневно — при том, 1,8% вообще пропускают утренний прием пищи, а 0,6% завтракают не чаще раза в неделю.Нежирное мясо, рыбу или птицу используют при домашней готовке 61,2% жителей региона, при том 41,5% выбирают более диетический вариант — птицу без кожи. 31% употребляют нежирное молоко или молочные продукты с низким содержанием жира; 23,6% предпочитают низкокалорийную заправку для салатов вместо майонеза. 63% выпивают от 0,2 до 1 литра в сутки; 34% употребляют от 1 литра до двух; 3,1% — более 2 литров питьевой воды в день.Современный ритм жизни влияет на способы получения пищи. По данным обследования 2023 года липчане активное использовали услуги общепита: 22,5% жителей старше 14 лет посещали кафе и рестораны; 21,1% питались в заведениях фастфуда; столько же человек покупали еду на улице (хот-доги, шаурму и т.п.). Особо заметен рост популярности сервисов доставки: если в 2018 году их использовали 10,3% населения, то в 2023-м — уже 18,7%.Исследование показало, что поливитаминные комплексы были в рационе 12,4% респондентов старше 3 лет, принимают другие витаминно-минеральные добавки 5,2% жителей области. Полиненасыщенные жирные кислоты (рыбий жир, соевое или льняное масло) употребляют 1,9%, также 2,3% добавляют в рацион пищевые волокна, клетчатку или отруби.Основной источник информации о правильном питании — теле- и радиопередачи, интернет-сайты: таким образом знания получали 44%. Также липчане доверяли периодическим печатным изданиям (газетам, журналам) — 30,1%; советам родственников и знакомых — 21,1%; информации от врачей, на лекциях или в центрах здоровья — 12,6%. При этом треть респондентов специально не интересуются такой информацией.Внимание на информацию на этикетках при покупке продуктов обращали 38,7% опрошенных. Свыше 28% отмечают сложности с прочтением из-за мелкого шрифта. Каждый третий вообще не смотрит на этикетки.Анализ индекса массы тела среди лиц в возрасте от 19 лет показал, что 24% из них имеют вес в пределах нормы, 44,8% — избыточную массу тела, 30,9% — ожирение первой, второй или третьей степени.