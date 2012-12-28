Все новости
Общество
591
сегодня, 15:24
4

Гейзер под своими окнами сняли жители улицы Липовской

Из раскопки энергетиков сутки льет кипяток.

Сразу несколько жителей улицы Липовской рассказали GOROD48 о ручье из кипятка, который течет из раскопки энергетиков во дворе дома № 6.

«Сутки бежит под напором кипяток, раскопали возле трех подъездов из четырех. В прошлом году на этом же месте был порыв. В ЕДС сказали, заявка передана. Долго будет топить подвалы?», — написала Ярослава.



«В понедельник, 24 ноября, разрыли и бросили, сегодня среда, 26 ноября, никаких работ не проводится, что ждут непонятно! Это при том, что ровно год назад картина была точь-в-точь, тогда плановое отключение горячей воды затянулось с июля по октябрь!», — добавил Роман.

В компании «РИР-Энерго» нам сообщили, что ремонтные работы у дома запланированы на 27 ноября. Несмотря на утечку, дом не ограничен в поставке тепла.
порыв
0
1
1
0
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
аналитик
22 минуты назад
Не кому за копейки работать
Ответить
Гость
24 минуты назад
за все оплачено. индексация коммуналки стабильна
Ответить
Это нормально
53 минуты назад
Контролируемый сброс воды.
Ответить
Виктор
37 минут назад
Почему то контролируемый сброс воды оплачивают жители а не компания эксплуатант сетей
Ответить
Все новости
