Гейзер под своими окнами сняли жители улицы Липовской

Из раскопки энергетиков сутки льет кипяток.

Сразу несколько жителей улицы Липовской рассказали GOROD48 о ручье из кипятка, который течет из раскопки энергетиков во дворе дома № 6.«Сутки бежит под напором кипяток, раскопали возле трех подъездов из четырех. В прошлом году на этом же месте был порыв. В ЕДС сказали, заявка передана. Долго будет топить подвалы?», — написала Ярослава.«В понедельник, 24 ноября, разрыли и бросили, сегодня среда, 26 ноября, никаких работ не проводится, что ждут непонятно! Это при том, что ровно год назад картина была точь-в-точь, тогда плановое отключение горячей воды затянулось с июля по октябрь!», — добавил Роман.В компании «РИР-Энерго» нам сообщили, что ремонтные работы у дома запланированы на 27 ноября. Несмотря на утечку, дом не ограничен в поставке тепла.