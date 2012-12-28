В Липецкой области желтый уровень воздушной опасности

$79,02
€90,56
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Неустановленный мужчина погиб у «Европы» на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
В Липецкой области потеплеет до +13
Погода в Липецке
За застреленного краснокнижного лебедя житель области получил год исправительных работ
Происшествия
Не устоял перед соблазном и вовлек в преступление друга: полицейские раскрыли кражу мопеда и электровелосипеда
Происшествия
Пожилая женщина попала под автомобиль на грязинской трассе
Происшествия
Обстоятельства смертельного пожара в сельском доме устанавливает Следком
Происшествия
Житель Ельца зарезал мать
Происшествия
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$79,02
€90,56
Радио дача
(12+)
91.1FM
Радио Дача
91.1FM
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке будут судить нетрезвого водителя, изувечившего 17-летнего пассажира
Происшествия
В Липецке дорожают мандарины
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Порою путь найти так трудно, что легче новый проложить
Неделя 48
Бывший игрок «Металлурга» с победы начал работу во главе московского «Спартака»
Спорт
Начали новую серию? МХК «Липецк» потерпел уже 7-е поражение подряд
Спорт
Что это было? Мини-футбольный клуб проиграл дома – 0:6
Спорт
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками
Спорт
Уходящий циклон с запада забирает из Липецкой области дожди
Погода в Липецке
Читать все
В Липецке будут судить нетрезвого водителя, изувечившего 17-летнего пассажира
Происшествия
Начали новую серию? МХК «Липецк» потерпел уже 7-е поражение подряд
Спорт
Что это было? Мини-футбольный клуб проиграл дома – 0:6
Спорт
Порою путь найти так трудно, что легче новый проложить
Неделя 48
Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками
Спорт
Уходящий циклон с запада забирает из Липецкой области дожди
Погода в Липецке
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Бывший игрок «Металлурга» с победы начал работу во главе московского «Спартака»
Спорт
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
В Липецкой области желтый уровень воздушной опасности
Общество
Читать все
Общество
222
33 минуты назад
В Липецкой области желтый уровень воздушной опасности
Угроза БПЛА действует на всей территории региона.
Конечно, выходные не могли пройти без воздушной тревоги. И она была объявлена вечером на всей территории региона – пока жёлтый уровень.
БПЛА
жёлтый уровень
0
0
2
0
0
Комментарии
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии