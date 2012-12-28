Липчане переводят деньги своим друзьям, а те – мошенникам

Мошенники начали вовлекать знакомых жертв в свои схемы.

В Липецке за последнее время в полицию обратились две жертвы мошенников, которые переводили им деньги не напрямую, а через своих знакомых.По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в отдел полиции №2 обратился 19-летний парень, которому позвонили неизвестные и запугали уголовной ответственностью. Чтобы избежать наказания, нужно было перевести все свои сбережения неизвестным. Опасаясь совершать транзакцию со своей карты, он перевел 31 000 рублей своему знакомому, а тот в свою очередь мошенникам.В отдел полиции №8 обратилась 22-летняя девушка, который позвонил «курьер» и сообщил о посылке на её имя. Девушка ничего не ждала, а чтобы отменить посылку, нужно было назвать код из SMS. После этого мошенники взломали аккаунт девушки на «Госуслугах», а затем убедили включить демонстрацию экрана в банковском приложении, и, угрожая уголовной ответственностью, уговорили перевести 46 000 рублей своей подруге, а та отправила их мошенникам.А в отдел полиции №4 обратился 64-летний мужчина, которому пришло сообщение с номера телефона знакомого с просьбой срочно одолжить 30 000 рублей. Мужчина не смог дозвониться другу и перевел деньги мошенникам. А потом выяснилось, что от имени знакомого просили деньги и у его жены.