За внешне прекрасной сталинкой 1952 года постройки — мерзость запустения
Общество
Через 21 год жительница Ельца призналась в убийстве подруги
Происшествия
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Общество
Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ
Общество
Отдавать кредиторам 149 миллионов рублей «Джапавто» оказалось нечем
Общество
«Лада» перевернулась после столкновения с «Хондой»: водителя доставали спасатели
Происшествия
22-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик: дело направлено в суд
Происшествия
Утром на Ниженке начали разбирать популярную хоккейную коробку
Общество
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Владимир Сериков: «По проекту бюджета на 2026 год в облсовет поступило около 80 предложений»
Общество
В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду
Общество
56-летний тренер пожалел, что не мог сам выйти на паркет
Спорт
Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
Общество
Вор дважды обокрал одну и ту же машину
Происшествия
Сегодня в Липецке: рок-хиты, бесплатная помощь юриста и самые высокие зарплаты ноября
Общество
В Липецке покажут спектакли-лауреаты «Золотой Маски»
Культура
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Экономика
Общество
133
56 минут назад

Сегодня в Липецке: рок-хиты, бесплатная помощь юриста и самые высокие зарплаты ноября

Липчан ждёт выступление нового Шаляпина, спектакль по произведениям классика и кинопремьеры.

Как вчера

Погода в Липецке будет одинаковой второй день: от +1 до +3 градусов, переменная облачность и без существенных осадков.

DSC_02031.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 40 лет Октября, 41, 43, 45;
- ул. Дружбы, 32, стр. 32;
- ул. Крупской, 3, 5, 7, 12, 14, 16;
- ул. Невского, 12, 26, 26а, 28, 16, 18, 20, 22, 24/1, 10;
- ул. Островского, 15, 13;
- ул. Парковая, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;
- ул. Суворова, 3;
- ул. Ушинского, 7, 19, 21, 23.

WhatsApp Image 2020-07-08 at 16.29.23.jpeg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Береговой, Ватутина, Вильямса, Волжской, Восточной, Гражданской, Грибоедова, Демократической, Добролюбова, Докучаева, Дружбы, Зелёной, Ильича, К. Либкнехта, Ковалёва, Ковалевской, Краснодонской, Куйбышева, Леваневского, Лермонтова, Лесопарковой, Лобачевского, Матросова, Озёрной, О.Кошевого, Панфилова, Партизанской, Пархоменко, П.Лумумбы, Пляжной, Производственной, Радищева, Репина, Римского-Корсакова, Санитарной, Сафонова, Свердлова, Свободный Сокол, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Сурикова, Украинской, Целинной, Цимлянской, Энтузиастов, переулков Лесного 1-го, Лесного 2-го, Линейного, Моторного, Моторного 2-го, Садового, Садового 2-го, Спортивного, Театрального, Театрального 2-го, проезда Ильича.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. 8 квадрат, 3;
- ул. 9-го Мая, 20;
- ул. Добролюбова;
- ул. Дружбы, 1а;
- ул. М. Горького д. 1, 1а.
- ул. Свердлова;
- ул. Сурикова;
- пер. Уютный, 1, 6.

c072119wof1fa9nmgizh5lwe0xdahq15.JPG

Без электричества останутся и пионерские лагеря: «Ёлочка», «Орлёнок», «Салют», «Чайка».

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


День ребёнка

Сегодня празднуют всемирный День ребёнка – с 1954 года. 20 ноября 1959 года ООН приняла Декларацию прав ребёнка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребёнка, согласно которой ребенком является каждый, кто не достиг 18-летнего возраста.

DSCN9073.JPG

Кроме того, сегодня празднуют международный День педиатра и День философии.

Рок

В 19:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) состоится, пожалуй, самое яркое культурное событие дня - концерт «Классика Рока» (12+).

DSC_1528.JPG

Знаменитые рок-хиты в исполнении Липецкого симфонического оркестра (главный дирижёр Константин Барков). В программе хиты легендарных групп: AC/DC, The Rolling Stones, Queen, Pink Floyd, Scorpions, Aerosmith, Kiss, Metallica, Rammstein, Eagles, Deep Purple, Europe, Bon Jovi. Солисты — Даня Леонтьева, Ярослав Башаринов и Дмитрий Чернов.

Новый Шаляпин

В 19:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) выступит знаменитый московский баритон Борис Дьяков (12+).

p1n3oac7o6czekrawuv8ytw3rix0zzfy.jpg

Поможет гостю Липецкий государственный духовой оркестр под управлением главного дирижера Василия Збаражского. Программа включает любимые всеми песни и романсы из репертуара великого русского певца Фёдора Шаляпина, в том числе «Русский марш» Г. Пучкова, «Ночь светла» М. Шишкина и М. Языкова, «Русское поле» Я. Френкеля, народные песни Вдоль по Питерской», «Выйду на улицу», «По Дону гуляет» и.т.д.

Театр

В 18:30 Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) вновь покажет спектакль «Вечера на хуторе» (16+).

u6r0x3gy2jglk6f9hl6eqozk8mdlhtrr.jpg

По произведениям Н.В. Гоголя. Подробнее о постановке мы рассказывали вчера.

Тургенев

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся лекция встреча «Иван Тургенев: «мужская биография» почти по Фрейду» (16+).

scale_1200.png

Читает филолог-преподаватель Лариса Михайлова. Тургенев – безусловно, один из ярчайших русских писателей. Но есть сомнения, можно ли назвать его биографию мужской. Вряд ли об этом расскажет филолог Михайлова, но в 1961 году классик получил вызов на дуэль от другого писателя Льва Толстого. По одной версии, ссора произошла из-за оскорбления Толстым дочери автора «Отцов и детей», который даже пригрозил «дать в рожу обидчику» (обещание не исполнил). По другой – из-за промотанного Тургеневым гонорара коллеги. Так или иначе поединок не состоялся, Иван Сергеевич поспешил уехать в Баден-Баден, где отсиделся пока не улягутся страсти. Не ответил за базар. И бегства на немецкий курорт в любой острой ситуации приключались с ним не раз. 

Про вызов на дуэль одного русского классика другим не рассказывают и в школе, это ведь не «наше всё» Пушкин против «нехорошего иностранца» Дантеса….

Вакцинация от гриппа

Сделать прививку сегодня можно будет в мобильных пунктах, которые с 10:00 до 13:00 собираются работать в ТРЦ «Октябрьский» (ул. Меркулова, 2) и на Петровском рынке (ул. 50 лет НЛМК, 4а).

WhatsApp Image 2021-07-15 at 11.54.14.jpeg

Юридическая помощь

А ещё сегодня липчане смогут бесплатно получить консультацию юриста в Центре молодёжного чтения (16+).

2c61f2261bf431722f6881d961d5c492.jpg

Правозащитники проведут очередной День оказания помощи, правда всего в течение двух часов – с 10:00 до 12:00.

Самые большие зарплаты ноября

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Липецке. Так, оператору обрабатывающего центра готовы платить до 150 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от одного года и профильное среднее образование.

В элиту попали и водители погрузчика. Компания ищет сотрудников с профильным средним образованием и водительскими правами категории «Д». Готовы ежемесячно платить до 130 тысяч рублей.

DSC006543.jpg

На третьем месте – директор магазина с зарплатой до 87 тыс. рублей. Работодатель обещает обучение, медосмотры, премии и корпоративные скидки.

Кинопремьеры

По четвергам на экраны кинотеатров традиционно выходят новинки.

«Маша и медведи». Россия, 2025. Семейный, фэнтези. Режиссёр Антонина Руже (6+)

Маше предстоит спасти своего брата, который оказался под чарами лесной нечисти и превратился в козленка. Чтобы разрушить страшное проклятие девочке предстоит объединить силы с самыми известными с детства сказочными героями – тремя медведями.

В ролях: Виталия Корниенко, Людмила Артемьева, Зоя Бербер.


«Авиатор». Россия, 2025. Фантастика. Режиссёр Егор Кончаловский (16+).

2026 год. В секретной лаборатории приходит в сознание человек, чье тело заморозили почти сто лет назад советские ученые. Пытаясь найти место в новой реальности, он по крупицам восстанавливает историю своей жизни и эксперимента вековой давности, который может подарить человечеству бессмертие.

В ролях: Константин Хабенский, Александр Горбатов, Евгений Стычкин.


«Бегущий человек». США, 2025. Фантастика Режиссёр Эдгар Райт (18+)

Новая экранизация романа Стивена Кинга. Ближайшее будущее. Отчаявшийся отец Бен Ричардс решает принять участие в жестоком реалити-шоу «Бегущий человек», надеясь выиграть деньги для лечения тяжелобольной дочери. Чтобы победить, участники должны выжить, пока в течение 30 дней на них охотится группа убийц.

В ролях: Кэти М. О`Брайен, Глен Пауэлл, Джош Бролин.


Дорогие липчане! Продолжаем трудиться, но не забываем и о новостях! Жители Липецка уже много-много лет привыкли черпать свежую информацию о жизни родного региона на GOROD48. С нами вы определённо не пропустите ничего важного и интересного, всегда будете в курсе всех событий. Всего то и нужно – заходить на сайт раз в несколько часов и читать новости. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!
