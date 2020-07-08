Сегодня в Липецке: рок-хиты, бесплатная помощь юриста и самые высокие зарплаты ноября

Липчан ждёт выступление нового Шаляпина, спектакль по произведениям классика и кинопремьеры.

Погода в Липецке будет одинаковой второй день: от +1 до +3 градусов, переменная облачность и без существенных осадков.









- ул. Ушинского, 7, 19, 21, 23.













Отключение света





С 09:00 до 17:00 обесточат:





- пер. Уютный, 1, 6.













Без электричества останутся и пионерские лагеря: «Ёлочка», «Орлёнок», «Салют», «Чайка».





Сегодня празднуют всемирный День ребёнка – с 1954 года. 20 ноября 1959 года ООН приняла Декларацию прав ребёнка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребёнка, согласно которой ребенком является каждый, кто не достиг 18-летнего возраста.









В 19:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) состоится, пожалуй, самое яркое культурное событие дня - концерт «Классика Рока» (12+).









В 19:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) выступит знаменитый московский баритон Борис Дьяков (12+).









В 18:30 Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) вновь покажет спектакль «Вечера на хуторе» (16+).









В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся лекция встреча «Иван Тургенев: «мужская биография» почти по Фрейду» (16+).









Читает филолог-преподаватель Лариса Михайлова. Тургенев – безусловно, один из ярчайших русских писателей. Но есть сомнения, можно ли назвать его биографию мужской. Вряд ли об этом расскажет филолог Михайлова, но в 1961 году классик получил вызов на дуэль от другого писателя Льва Толстого. По одной версии, ссора произошла из-за оскорбления Толстым дочери автора «Отцов и детей», который даже пригрозил «дать в рожу обидчику» (обещание не исполнил). По другой – из-за промотанного Тургеневым гонорара коллеги. Так или иначе поединок не состоялся, Иван Сергеевич поспешил уехать в Баден-Баден, где отсиделся пока не улягутся страсти. Не ответил за базар. И бегства на немецкий курорт в любой острой ситуации приключались с ним не раз.





Сделать прививку сегодня можно будет в мобильных пунктах, которые с 10:00 до 13:00 собираются работать в ТРЦ «Октябрьский» (ул. Меркулова, 2) и на Петровском рынке (ул. 50 лет НЛМК, 4а).









А ещё сегодня липчане смогут бесплатно получить консультацию юриста в Центре молодёжного чтения (16+).













Правозащитники проведут очередной День оказания помощи, правда всего в течение двух часов – с 10:00 до 12:00.

В элиту попали и водители погрузчика. Компания ищет сотрудников с профильным средним образованием и водительскими правами категории «Д». Готовы ежемесячно платить до 130 тысяч рублей.




















