Погода в Липецке
308
43 минуты назад
В Липецкой области пройдут дожди с мокрым снегом
Температура воздуха возвращается к норме.
В ближайшие трое суток через Липецкую область пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой небольшие осадки, лишь днем 17 ноября ожидается умеренный дождь. Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 и 17 ноября — 3-6 градусов тепла, что на 4-7 градусов выше нормы, 16 ноября — 0-1 градус тепла, что в пределах климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем небольшие дожди с мокрым снегом. Ветер юго-западный, днем с переходом на северный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем — от +5 до +10.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди с мокрым снегом. Ночью на улице от +3 до +5 градусов, днем — от +7 до +8 градусов.
День 15 ноября стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году — 20 градусов мороза.
