Происшествия
сегодня, 08:44
Помог вытащить кошку, а потом обокрал
Дорогие инструменты житель Сокола обменял на спиртное.
Оказалось, что две углошлифовальные машины, бензопилу, перфоратор и дрель, стоимостью в 116 000 рублей, сосед женщины присмотрел, когда по ее просьбе доставал из трубы гаража застрявшую в ней кошку. Через несколько дней он забрался в гараж, вынес инструменты и обменял их на выпивку.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», — сообщает областное управление МВД.
