Помог вытащить кошку, а потом обокрал

Дорогие инструменты житель Сокола обменял на спиртное.



Оперативники отдела полиции №4 раскрыли кражу электроинструментов из гаража жительницы Сокола. Задержан ее ранее судимый 47-летний сосед.Оказалось, что две углошлифовальные машины, бензопилу, перфоратор и дрель, стоимостью в 116 000 рублей, сосед женщины присмотрел, когда по ее просьбе доставал из трубы гаража застрявшую в ней кошку. Через несколько дней он забрался в гараж, вынес инструменты и обменял их на выпивку.«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», — сообщает областное управление МВД.