В Липецкой области сухо и до +11

Температура все еще выше обычного, дождей не ожидается.



В ближайшие двое суток Липецкая область останется на северо-западной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается. 12 ноября регион попадет под влияние атмосферных фронтов циклона, ожидаются дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем — от +6 до +11.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.День 10 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 20 градусов мороза.