Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Те птицы, что чуть-чуть умнее, весь год на юге и живут
Неделя 48
Задонский фотограф запечатлел редкую небесную гостью — комету Леммон
Общество
16-летний хакер из Подмосковья оформил на имя ельчанки несколько микрокредитов
Происшествия
Тепло пошло в дома на Гагарина и Титова
Общество
Новогодним Липецк станет к середине декабря
Общество
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
Детская банковская карта: современный формат для карманных ребенка
Общество
В Липецкой области сухо и до +11
Погода в Липецке
Объявлен отбой желтого уровня
Происшествия
Читать все
Новогодним Липецк станет к середине декабря
Общество
Детская банковская карта: современный формат для карманных ребенка
Общество
Тепло пошло в дома на Гагарина и Титова
Общество
16-летний хакер из Подмосковья оформил на имя ельчанки несколько микрокредитов
Происшествия
Те птицы, что чуть-чуть умнее, весь год на юге и живут
Неделя 48
В Липецкой области сухо и до +11
Погода в Липецке
Задонский фотограф запечатлел редкую небесную гостью — комету Леммон
Общество
Объявлен отбой желтого уровня
Происшествия
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
358
сегодня, 17:00
2

В Липецкой области сухо и до +11

Температура все еще выше обычного, дождей не ожидается.

В ближайшие двое суток Липецкая область останется на северо-западной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается. 12 ноября регион попадет под влияние атмосферных фронтов циклона, ожидаются дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем — от +6 до +11. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.

День 10 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 20 градусов мороза. 
потепление
4
0
0
3
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Осень
57 минут назад
Никому ничего не должна.
Ответить
Знаток погоды
сегодня, 17:18
Осень должна быть влажной. Без дождей - это не осень, а так... непонятно что
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить