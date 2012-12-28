С начала года липчане взяли 3,5 тысячи ипотечных кредитов

Спрос на ипотеку резко вырос в сентябре.

За 9 месяцев этого года банки выдали жителям Липецкой области более 3,5 тысячи ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 13,5 миллиарда рублей.Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, пик выдачи ипотеки зафиксирован в третьем квартале. В июле липчане заключили ипотечных договоров на 1,8 миллиарда рублей, в августе — на 2 миллиарда рублей. В сентябре банки выдали кредитов уже более чем на 2 миллиарда рублей.Средний размер ипотеки в начале осени составил 4 миллиона рублей, средний срок — 25 лет, а средневзвешенная процентная ставка — 8,5% (годом ранее — 9%).С 2025 года в России действует специальный стандарт, который призван повысить прозрачность ипотечного кредитования. В стандарте установлено, какие сведения банк в простой и понятной форме обязан раскрывать своему клиенту до заключения договора, о каких рисках предупредить. Человек должен подписью подтвердить, что ознакомлен с этой информацией.