Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Происшествия
«Нагло шпарил по встречке»: авторегистратор снял лихача-обочечника
Происшествия
14-летний мальчик госпитализирован после избиения группой подростков
Происшествия
У Октябрьского рынка при переезде через трамвайные рельсы машины сбрасывают ход
Общество
Подземный переход на площади Металлургов открыт для липчан
Общество
Двойное столкновение на проспекте Мира записала камера наблюдения
Происшествия
При пожаре на улице Петра Смородина погиб 80-летний мужчина
Происшествия
«Гранта» с тамбовскими номерами разворотила две машины на проспекте Мира в Липецке
Происшествия
Три человека погибли на дорогах области за праздничные дни
Происшествия
В центре Липецка отключают отопление: на Советской ремонтируют теплосеть
Общество
Общество
411
45 минут назад

На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

6 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся жители девяти улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 20 по улице Осипенко, № 1а по улице Гастелло, №№ 1, 1б, 1г, 6, 9, 9а по улице Металлургов, №№ 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 3, 3а, 4а, 4а стр. 1, 4а/1, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 31а, 31б, 31в, 33, 33а, 33б, 35, стр. 39 по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 по улице Лутова, № 91 по улице Фрунзе, №№ 2а, 4в по улице Неделина, №№ 19, 21, 23, 25 по улице Скороходова, в частном секторе улицы Озерной. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
6 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 44 по улице Стаханова, №№ 2, 3/1, 4 по улице Хорошавина, №№ 1, 1а, 3 по улице Шуминского. 

С 12:00 до 17:00 обесточат дома №№ 2, 4 по улице 9 Мая, №№ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 по улице Прокатной, №№ 13, 15а по улице Суворова, площадь Мира. 

отключения
0
0
1
1
0

Комментарии

