На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

6 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся жители девяти улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 20 по улице Осипенко, № 1а по улице Гастелло, №№ 1, 1б, 1г, 6, 9, 9а по улице Металлургов, №№ 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 3, 3а, 4а, 4а стр. 1, 4а/1, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 31а, 31б, 31в, 33, 33а, 33б, 35, стр. 39 по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 по улице Лутова, № 91 по улице Фрунзе, №№ 2а, 4в по улице Неделина, №№ 19, 21, 23, 25 по улице Скороходова, в частном секторе улицы Озерной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.6 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 44 по улице Стаханова, №№ 2, 3/1, 4 по улице Хорошавина, №№ 1, 1а, 3 по улице Шуминского.С 12:00 до 17:00 обесточат дома №№ 2, 4 по улице 9 Мая, №№ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 по улице Прокатной, №№ 13, 15а по улице Суворова, площадь Мира.