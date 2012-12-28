Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
В Липецкой области сокращались промышленное производство и строительство и росли оборот розничной торговли и общепита
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
6 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся жители девяти улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
6 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 44 по улице Стаханова, №№ 2, 3/1, 4 по улице Хорошавина, №№ 1, 1а, 3 по улице Шуминского.
С 12:00 до 17:00 обесточат дома №№ 2, 4 по улице 9 Мая, №№ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 по улице Прокатной, №№ 13, 15а по улице Суворова, площадь Мира.
