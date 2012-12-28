Все новости
Общество
308
55 минут назад
8

В Липецке ищут подрядчиков для капремонта еще четырех школ: №№ 21, 48, 64, 66

Тем временем обновление идет уже в четырех школах: №№ 40, 49, 51, 72.

Управление строительства администрации Липецка объявило торги на контракты по ремонту сразу четырех школ города: №№ 21, 48, 64, 66. Самой старой из них, 48-й, — 57 лет, самой молодой, 66-й, — 37. Соответственно, набор работ по их обновлению будет разным.

Так, на капремонт 21-й и 48-й школ мэрия собирается потратить по 121,7 млн рублей, 66-го лицея — 66,6 миллиона, 64-й гимназии — 45,2 миллиона. Чем больше работ, тем больше и срок выполнения контракта. Поэтому 21-ю и 48-ю школы закроют до 1 мая следующего года, а откроют, соответственно, 20 ноября и 20 октября. В относительно молодых 64-й гимназии и 66-м лицее занятия прекратятся в марте, а возобновиться должны к 1 сентября.

Напомним, что в настоящее время в Липецке обновляют четыре школы: №№ 40, 49, 51, 72.

Добавим, что новые контракты предполагают лишь ремонт зданий: денег на обновление школьных дворов и стадионов, креативное оформления коридоров и классов, новую мебель и т.п., как это было во время реконструкции школ в предыдущие годы, у мэрии нет. А тогда на преображение первых попавших в эту программу школ лишь на капремонт зданий тратили по 250 млн рублей.
ремонт школ
1
1
0
1
2

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Юля
4 минуты назад
Они еще даже не взялись за 72 школу а уже планируют другие 4 , как так если на ремонт денег не хватает
Ответить
Житель
9 минут назад
А когда сделают ремонт 1 поликлиники, или больные и пожилые теперь никому не нужны, не всем удобно добираться до улицы Зегеля.
Ответить
Родители
15 минут назад
А когда будут строить новую школу на Университетском? Школа расчитана на 1200 учеников, а занимаются более 1800.Или только готовы одни дома там возводить, а где забота о детях? Или только с экранов телевизоров...
Ответить
Сселки
32 минуты назад
А 35 школу когда?
Ответить
Хм
15 минут назад
А есть ли смысл? На Сокол можно, там не загруженные
Ответить
Липчанин
39 минут назад
Вот есть же хорошие новости!
Ответить
Надо же
46 минут назад
А что с поликлиникой на Советской? Уже отремонтировали?
Ответить
Ответ
14 минут назад
Работают. Надо хорошо делать, а не быстро. Это поликлиника, а не двор. Качество важнее.
Ответить
