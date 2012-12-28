47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
55 минут назад
В Липецке ищут подрядчиков для капремонта еще четырех школ: №№ 21, 48, 64, 66
Тем временем обновление идет уже в четырех школах: №№ 40, 49, 51, 72.
Так, на капремонт 21-й и 48-й школ мэрия собирается потратить по 121,7 млн рублей, 66-го лицея — 66,6 миллиона, 64-й гимназии — 45,2 миллиона. Чем больше работ, тем больше и срок выполнения контракта. Поэтому 21-ю и 48-ю школы закроют до 1 мая следующего года, а откроют, соответственно, 20 ноября и 20 октября. В относительно молодых 64-й гимназии и 66-м лицее занятия прекратятся в марте, а возобновиться должны к 1 сентября.
Напомним, что в настоящее время в Липецке обновляют четыре школы: №№ 40, 49, 51, 72.
Добавим, что новые контракты предполагают лишь ремонт зданий: денег на обновление школьных дворов и стадионов, креативное оформления коридоров и классов, новую мебель и т.п., как это было во время реконструкции школ в предыдущие годы, у мэрии нет. А тогда на преображение первых попавших в эту программу школ лишь на капремонт зданий тратили по 250 млн рублей.
