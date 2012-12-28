Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения
Происшествия
В овраге у водоёма нашли полускелетированный труп
Происшествия
Ночью в Липецкой области уничтожены шесть БПЛА
Происшествия
«Чери» вынесло на встречную полосу Неделина: разбиты четыре автомобиля
Происшествия
С крыши дома на Советской бросали бутылки под ноги прохожих
Происшествия
43-летнего ельчанина обнаружили мёртвым
Происшествия
Коллективку и Сокол соединил новый мост
Общество
Липецкая вечЁрка: три трупа, афера с Wildberries на 3,2 миллиона, и еда на Городище
Общество
Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
Общество
Версия об обстреле трамвая пока не подтверждается
Происшествия
Читать все
Житель Тамбовской области задержан липецкими полицейскими за интернет-вымогательство
Происшествия
Ночью в Липецкой области уничтожены шесть БПЛА
Происшествия
Новый детский городок в Нижнем парке может и не дотянуть до официального открытия
Общество
Объявлен отбой желтого уровня опасности в Липецкой области
Происшествия
Еще в четырех муниципалитетах объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Липецк и ряд районов региона снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Ельце иномарку после столкновения выбросило на пешеходную дорожку
Происшествия
Красный уровень отменен на всей территории Липецкой области
Происшествия
Ранним утром красный уровень объявлен в шести муниципальных районах Липецкой области
Происшествия
Читать все
Происшествия
781
сегодня, 10:09

В Ельце иномарку после столкновения выбросило на пешеходную дорожку

В аварии на перекрестке сильно побились машины, но люди не пострадали.

Накануне вечером в Ельце, на перекрестке Советской и Карла Маркса столкнулись иномарки. «Мазду» от удара выбросило на тротуар. К счастью, в это время там никто не шел.

В ДТП обе машины получили сильные повреждения.  У «Ниссана» от удара оторвало капот. Но серьезно пострадавших людей в аварии нет. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели водителей и пассажиров, оказав помощь лишь девушке, получившей небольшой ушиб.


Видео: vk.com/elets
ДТП
1
0
1
2
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить