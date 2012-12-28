В Ельце иномарку после столкновения выбросило на пешеходную дорожку

В аварии на перекрестке сильно побились машины, но люди не пострадали.

Накануне вечером в Ельце, на перекрестке Советской и Карла Маркса столкнулись иномарки. «Мазду» от удара выбросило на тротуар. К счастью, в это время там никто не шел.В ДТП обе машины получили сильные повреждения. У «Ниссана» от удара оторвало капот. Но серьезно пострадавших людей в аварии нет. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели водителей и пассажиров, оказав помощь лишь девушке, получившей небольшой ушиб.