Происшествия
сегодня, 10:09
В Ельце иномарку после столкновения выбросило на пешеходную дорожку
В аварии на перекрестке сильно побились машины, но люди не пострадали.
В ДТП обе машины получили сильные повреждения. У «Ниссана» от удара оторвало капот. Но серьезно пострадавших людей в аварии нет. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели водителей и пассажиров, оказав помощь лишь девушке, получившей небольшой ушиб.
Видео: vk.com/elets
