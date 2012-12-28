Игра для интеллектуалов: на НЛМК стартовали «Металлургические вечера»

В Университете НЛМК началась осенняя серия игр «Металлургические вечера», которая приурочена к 91-й годовщине со дня первой плавки чугуна на комбинате. Традиционная интеллектуальная викторина для сотрудников компании проходит уже в седьмой раз.



«Металлургические вечера» — это отличная возможность проявить смекалку и эрудицию, отвечая на интересные вопросы, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке и получить брендированные призы. Команды отправляют заявки и бронируют даты сразу же после открытия регистрации. В этот раз все свободные слоты были зарезервированы за полчаса.— Мы с удовольствием принимаем участие в викторине, нам очень нравится атмосфера «Металлургических вечеров», — рассказала Дарья Конти, специалист управления технического заказчика НЛМК. — Для сотрудников моего отдела — это возможность приятно провести время и укрепить командный дух.За победу в первой осенней игре боролись 10 команд, которые представляют разные подразделения комбината. Участники смогли проявить свои знания в металлургии и истории комбината, кино и музыке, литературе и живописи, архитектуре и истории. Игра состояла из 7 туров, в каждом из которых было по 7 вопросов.—Впечатление от игры отличное, азарт зашкаливает, — поделился Александр Чуркин, главный специалист цеха холодного проката и покрытий НЛМК.— Здорово, что компания предоставляет такую прекрасную возможность — переключить голову после рабочего дня и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.В первой осенней викторине победила сборная сотрудников нескольких подразделений комбината. Они стали обладателями главного приза — сертификата на праздничный ужин. Команды, занявшие второе и третье места, получили брендированные пауэрбанки и рюкзаки.