На 24-м микрорайоне разбили остановку

Минувшей ночью под покровом тьмы...

Мериться силами с остановкой, которая не может дать сдачи, они предпочти под покровом темноты минувшей ночью.









Читатель GOROD48 прислал эти фотографии с тревожным замечанием о том, что вандалы в городе активизировались. Если честно, мы и не припомним периода, когда они были неактивными.













Добрые молодцы силы невиданной разнесли очередной остановочный павильон, на этот раз на 24-м микрорайоне.