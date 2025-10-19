Все новости
Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Происшествия
Ночью над Липецкой областью сбили 2 беспилотника
Происшествия
В 9-м микрорайоне Липецка внепланово отключили холодную воду
Общество
Красный уровень — «Угроза атаки БПЛА» объявлен для нескольких районов Липецкой области
Происшествия
Обниму, согрею, милая моя — булькай, батарея отопления!
Общество
Сотрудник ДПС применил оружие, чтобы остановить лихача
Происшествия
Красный уровень в Данковском районе отменен
Происшествия
В Липецкой области небольшие дожди и до +13
Погода в Липецке
Сотрудник ДПС применил оружие, чтобы остановить лихача
Происшествия
Приехавшей в Лебедянь даме разбили телефон, порвали паспорт и выбросили дорогущую сумочку
Общество
Ночью над Липецкой областью сбили 2 беспилотника
Происшествия
На 24-м микрорайоне разбили остановку
Происшествия
Красный уровень в Данковском районе отменен
Происшествия
Житель Грязей из мести решил спалить автомобиль и дом знакомого
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности объявлен для Данковского района
Общество
Отменен объявленный ранее красный уровень в нескольких районах Липецкой области
Происшествия
Красный уровень — «Угроза атаки БПЛА» объявлен для нескольких районов Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Происшествия
сегодня, 12:32
9

На 24-м микрорайоне разбили остановку

Минувшей ночью под покровом тьмы...

Добрые молодцы силы невиданной разнесли очередной остановочный павильон, на этот раз на 24-м микрорайоне.

Мериться силами с остановкой, которая не может дать сдачи, они предпочти под покровом темноты минувшей ночью.

я1.jpg+2025-10-19-12.35.34.jpg

Читатель GOROD48 прислал эти фотографии с тревожным замечанием о том, что вандалы в городе активизировались. Если честно, мы и не припомним периода, когда они были неактивными.

й2.jpg+2025-10-19-12.35.34.jpg

Вандализм
разбили автобусную остановку
Комментарии (9)

Сначала новые
Лера
34 минуты назад
Это не вандалы активизировались,а олигофрены.
34 минуты назад
Там реклама вместо расписания.
Лиза
36 минут назад
Надеюсь, вандалов найдут и накажут на огромную сумму!
Бабуля
38 минут назад
Так и жизнь твоя может разбиться, вандал! Ты сначала подумай об этом .....
Да ну
34 минуты назад
Бабуль, жизнь- не стекло. Стекло всего лишь вещь, которую заменят. Жизнь предначертана судьбой. И всё равно заканчиваеься у всех. И у законопослушных, и у * . Рано или поздно итог один.
ну да
49 минут назад
Столбы увешаны камерами, как елки новогодние игрушками. Кого нашли и наказали?
Вообще-то
36 минут назад
Крушить могут не местные. Приехали (даже из соседнего населённого пункта). Порезвились в капюшонах и юалаклавах. И уехали. И как камеры помогут?
По сути
57 минут назад
В принципе это упрёк тем, кто называет стекло и остановку в целом антивандальной. И просит за неё миллионы. Это краш-тест. Он не пройден ни разу.
Блок
59 минут назад
Ночь, улица, фонарь, вандалы...
