Происшествия
сегодня, 12:32
На 24-м микрорайоне разбили остановку
Мериться силами с остановкой, которая не может дать сдачи, они предпочти под покровом темноты минувшей ночью.
Читатель GOROD48 прислал эти фотографии с тревожным замечанием о том, что вандалы в городе активизировались. Если честно, мы и не припомним периода, когда они были неактивными.
Комментарии (9)