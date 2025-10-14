Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Общество
38 минут назад
Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Космонавт Иван Вагнер поздравил россиян с Днем заповедного дела.
«Тут и самый маленький заповедник в мире (234.4 га) — Галичья Гора, и живописные Воргольские скалы, названные «Русской Швейцарий», и сказочный парк Кудыкина гора с Горынычем. А еще в Липецкой области находится природный парк «Олений» имени Юрия Петровича Лихацкого, который я успел посетить с детьми в школьные каникулы. В парке на просторных 1500 га обитает огромное количество диких животных в естественной среде – благородные пятнистые олени, европейские лани, восстановленная добрейшая порода лошадей Вятка и многие другие», — рассказал космонавт и опубликовал фотографии из заповедников. В том числе и свое селфи с Вятской лошадью.
Фото: vk.com/ivan_mks63
