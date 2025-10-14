Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Волейбольный клуб «Липецк» прекратил существование
Спорт
Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Общество
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области ночью заморозки
Погода в Липецке
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
Происшествия
Женщина перевернулась на «Ниссане» — машина загорелась
Происшествия
Сегодня в Липецке: кому прямо днём увеличат зарплату, 99 лет Винни Пуху и девушку жалко
Общество
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Происшествия
Чиновников липецкой мэрии будут премировать раз в квартал
Общество
Читать все
В Липецке соседи судились из-за собаки
Общество
Чиновников липецкой мэрии будут премировать раз в квартал
Общество
Из-за сокращения рейсов 343-го маршрута в школе Дачного стали меньше перемены
Общество
Женщина перевернулась на «Ниссане» — машина загорелась
Происшествия
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Происшествия
Липецку срезали норматив отчислений от главного городского налога — на доходы физлиц
Общество
Без горячей воды и отопления живут липчане после провала в кипяток автомобиля
Общество
На Соколе забил горячий родник
Происшествия
Студеновский мост полностью откроют вечером в пятницу
Общество
Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Общество
Читать все
Общество
436
38 минут назад
1

Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона

Космонавт Иван Вагнер поздравил россиян с Днем заповедного дела.

Космонавт Иван Вагнер опубликовал в социальных сетях снимок Липецка, сделанный из МКС, поздравил россиян с Днем заповедного дела и рассказал о заповедниках Липецкой области.

photo_2025-10-14_15-11-29.jpg

«Тут и самый маленький заповедник в мире (234.4 га) — Галичья Гора, и живописные Воргольские скалы, названные «Русской Швейцарий», и сказочный парк Кудыкина гора с Горынычем. А еще в Липецкой области находится природный парк «Олений» имени Юрия Петровича Лихацкого, который я успел посетить с детьми в школьные каникулы. В парке на просторных 1500 га обитает огромное количество диких животных в естественной среде – благородные пятнистые олени, европейские лани, восстановленная добрейшая порода лошадей Вятка и многие другие», — рассказал космонавт и опубликовал фотографии из заповедников. В том числе и свое селфи с Вятской лошадью.

photo_2025-10-14_15-11-30.jpg

photo_2025-10-14_15-11-27.jpg

Фото: vk.com/ivan_mks63
Иван Вагнер
снимок из космоса
заповедники
0
0
0
5
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
1
3 минуты назад
Круто, даже лысый остров видно
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить