В Липецке будут судить бандитов с кувалдой

Потенциально их жертвой мог стать каждый, у кого есть автомобиль.

Отдел полиции №6 Липецка завершил расследование в отношении группы молодых людей в возрасте от 20 до 23 лет.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, злоумышленники совершали кражи из гаражей: кувалдой и ломами разбивали кирпичную кладку и проникали внутрь через проломы в стене. С собой они уносили всё ценное, в установленных эпизодах краж их добычей стали две похитили две газовые плиты, две металлические канистры, бак для душа, лестница, алюминиевая кастрюля и фляга. Похищенное они складывали в автомобиль одного из членов сообщества и увозили. Общая сумма ущерба составила 69 тысяч рублей. Орудовала банда в гаражах на улице Студёновской.В полиции отметили, что в настоящее время завершено расследование по уголовному делу по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину». Парням грозит до 5 лет лишения свободы.