Траты липчан на платные услуги выросли на 1,2%

Почти 78 миллиардов рублей потратили жители Липецкой области на платные услуги в январе-августе 2025 года — по сравнению с тем же периодом прошлого года объем платных услуг вырос на 1,2% (в сопоставимых ценах).



