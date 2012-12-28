Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Экономика
35
31 минуту назад
Траты липчан на платные услуги выросли на 1,2%
Почти 78 миллиардов рублей потратили жители Липецкой области на платные услуги в январе-августе 2025 года — по сравнению с тем же периодом прошлого года объем платных услуг вырос на 1,2% (в сопоставимых ценах).
Непосредственно на бытовые услуги расходы липчан составили 11,7 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-августом 2024 года на 1,9%. Здесь 35% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 20% — ремонт и строительство жилья и других построек, 11% — парикмахерские и косметические услуги, 10% приходилось на ритуальные услуги, сообщает Липецкстат.
1
0
0
0
0
Комментарии