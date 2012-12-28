Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
12 минут назад
Двое жителей Липецкой области перевели деньги мошенникам по QR-коду
Сын липчанина отправил с его карты на «безопасный счёт» 431 000 рублей.
21-летний липчанин хотел получить выигрыш в Telegram и лишился 22 000 рублей.
45-летний мужчина покупал через Telegram запчасти и перевёл продавцу-мошеннику 10 000 рублей.
20-летняя жительница Усмани пообщалась с «сотрудником ФСБ» и тот уговорил её отправить на «безопасный счёт» 8 100 рублей.
