Двое жителей Липецкой области перевели деньги мошенникам по QR-коду

Сын липчанина отправил с его карты на «безопасный счёт» 431 000 рублей.

7 октября в полицию с заявлением о мошенничестве 44-летний липчанин. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, его сын перевёл по QR-коду в Telegram-канале на «безопасный счёт» 431 000 рублей. В обстоятельствах происшествия разбирается седьмой отдел полиции. В Задонске похожим образом обманули 60-летнюю женщину — с конца сентября по 3 октября она общалась с мошенниками и в результате тоже перевела свои деньги по QR-коду.21-летний липчанин хотел получить выигрыш в Telegram и лишился 22 000 рублей.45-летний мужчина покупал через Telegram запчасти и перевёл продавцу-мошеннику 10 000 рублей.20-летняя жительница Усмани пообщалась с «сотрудником ФСБ» и тот уговорил её отправить на «безопасный счёт» 8 100 рублей.