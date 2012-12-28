Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
30 минут назад
В Тербунском районе простились с погибшим военнослужащим
Кирилл Манцеров погиб на СВО в сентябре этого года.
Как сообщил глава района Николай Черников, в июле 2022 года Кирилл Манцеров ушёл на СВО добровольцем.
Кирилл Манцеров служил в звании младшего сержанта. Погиб в сентябре 2025 года.