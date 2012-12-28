55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
сегодня, 16:06
У любителя пьяной езды конфисковали «Киа Оптима»
Также 38-летний липчанин лишён прав на два года.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за пьяную езду, мужчина снова сел за руль своего автомобиля «Киа Оптима» в состоянии опьянения и был остановлен сотрудниками ДПС.
В результате ему назначено 200 часов обязательных работ с лишением прав на два года. Автомобиль «Киа Оптима» по ходатайству государственного обвинителя конфискован и обращен в собственность государства.
