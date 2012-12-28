Все новости
Происшествия
385
сегодня, 16:06
2

У любителя пьяной езды конфисковали «Киа Оптима»

Также 38-летний липчанин лишён прав на два года.

Советский районный суд вынес приговор 38-летнему липчанину за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за пьяную езду, мужчина снова сел за руль своего автомобиля «Киа Оптима» в состоянии опьянения и был остановлен сотрудниками ДПС.

В результате ему назначено 200 часов обязательных работ с лишением прав на два года. Автомобиль «Киа Оптима» по ходатайству государственного обвинителя конфискован и обращен в собственность государства.
ПДД
пьяная езда
1
0
2
1
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
12 минут назад
Доездился,авто променял на стакан водки.
Ответить
У меня вопрос?
33 минуты назад
Конфискат идёт в пользу государства, так ведь? А потом его судьба? Кто знает?
Ответить
