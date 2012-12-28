Все новости
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На улице Титова хлещет кипяток
Общество
Липчане два месяца живут без горячей воды
Общество
Пенсионерка из Усманского района предстанет перед судом за кражу кошелька в магазине
Общество
Губернатор придумал знак отличия для креативных чиновников
Общество
В Грязях подача тепла в многоквартирные жилые дома начнётся уже завтра
Общество
43-летний ельчанин заплатил за интим-услуги 76 000 рублей
Происшествия
За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
Происшествия
Два ДТП за сутки в регионе: трое пострадавших
Происшествия
Из-за ОРВИ пять классов в трёх школах Липецка переведены на дистанционку
Общество
Из контейнеров пропало стройматериалов и техники на полмиллиона рублей
Происшествия
НЛМК сократил потребление природной воды за счет ее повторного использования
НЛМК Live
Происшествия
408
сегодня, 10:57
10

43-летний мужчина заплатил за интим-услуги 76 000 рублей

Как оказалось — мошенникам.

Накануне в Ельце в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 43-летний мужчина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, он хотел заказать интим-услуги и перевёл злоумышленникам 76 000 рублей. Но никто к нему так и не приехал.

Подробностями этой истории поделилось ОМВД России по городу Ельцу: 43-летний житель Алтайского края, находясь в гостях у знакомого в Елецком районе, нашел в интернете объявление о предоставлении интимных услуг. Позвонив по указанному телефону, мужчина получил инструкцию от мошенницы, представившейся администратором. Когда клиент перевел деньги за встречу с двумя девушками, ему пояснили, что требуется перевести еще и залог. Сумму залога мошенники обещали полностью вернуть после оказания услуг. Мужчина поверил аферистам и перевел им 76 тысяч рублей. Но сразу после этого объявление было удалено, а мошенники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». 

Ещё один ельчанин возомнил себя брокером. 59-летний мужчина 17 дней пытался заработать и лишился 930 000 рублей.

В Чаплыгине 43-летней женщине сообщили о необходимости продления договора на оказание услуг связи. В результате она перевела мошенникам 323 000 рублей.

70-летней липчанке рассказали, что кто-то оформил доверенность на распоряжение её деньгами. Спасая сбережения, она отправила мошенникам 300 000 рублей.

А 62-летняя липчанка хотела купить по объявлению бытовой вагончик — якобы у строительной фирмы. Продавец перевёл общение в мессенджер и по итогу липчанка перевела ему 60 000 рублей, но товар так и не получила.
Комментарии (11)

Человечность
23 минуты назад
Женщин от 40 свободных пруд пруди.Выбирай на любой вкус, цвет и кошелек. Нет, ищут приключений.А может не свободные уже сами?Тогда нечего ходить за приключениями.А ходишь-плати.
Ответить
Да где же
8 минут назад
их выбирать то?
Ответить
Так он
11 минут назад
и заплатил..
Ответить
Зачем же
28 минут назад
злорадствовать. Захотят ли туристы к нам ехать, если их деньги будут уходить в карманы мошенников?
Ответить
Соседка
36 минут назад
Поимели дурачка?Еще и мало!
Ответить
Заря
сегодня, 11:09
За удовольствие надо платить, - вот он и расплатился!
Ответить
Но почему
33 минуты назад
так дорого то. Таки и удовольствия то не было никакого, одно разочарование... Не пора ли сделать как в Австралии, нормальные легальные бордели под охраной полиции? Тогда может и туристы поедут к нам, пополнение городской казны будет, а не карманов мошенников...
Ответить
Житель
сегодня, 11:08
Получается что мошенники его поимели. Стало быть интим-услуга дураку предоставлена в полном объеме. Почему он возмущается?
Ответить
Не пожалайте
17 минут назад
ближнему, чего себе не желаете.. Вам бы самому (или самой) понравилось бы если бы Вас так обманули?
Ответить
Фунтик
сегодня, 11:07
Откуда такие цены на интим?
Ответить
