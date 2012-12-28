43-летний мужчина заплатил за интим-услуги 76 000 рублей

Как оказалось — мошенникам.

Накануне в Ельце в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 43-летний мужчина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, он хотел заказать интим-услуги и перевёл злоумышленникам 76 000 рублей. Но никто к нему так и не приехал.Подробностями этой истории поделилось ОМВД России по городу Ельцу: 43-летний житель Алтайского края, находясь в гостях у знакомого в Елецком районе, нашел в интернете объявление о предоставлении интимных услуг. Позвонив по указанному телефону, мужчина получил инструкцию от мошенницы, представившейся администратором. Когда клиент перевел деньги за встречу с двумя девушками, ему пояснили, что требуется перевести еще и залог. Сумму залога мошенники обещали полностью вернуть после оказания услуг. Мужчина поверил аферистам и перевел им 76 тысяч рублей. Но сразу после этого объявление было удалено, а мошенники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».Ещё один ельчанин возомнил себя брокером. 59-летний мужчина 17 дней пытался заработать и лишился 930 000 рублей.В Чаплыгине 43-летней женщине сообщили о необходимости продления договора на оказание услуг связи. В результате она перевела мошенникам 323 000 рублей.70-летней липчанке рассказали, что кто-то оформил доверенность на распоряжение её деньгами. Спасая сбережения, она отправила мошенникам 300 000 рублей.А 62-летняя липчанка хотела купить по объявлению бытовой вагончик — якобы у строительной фирмы. Продавец перевёл общение в мессенджер и по итогу липчанка перевела ему 60 000 рублей, но товар так и не получила.