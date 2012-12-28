«Липецкие театральные встречи» открыла премьера фильма «Никита» о Михалкове

Картину презентовал её режиссёр — Народный артист России Николай Бурляев. С Никитой Михалковым они дружат уже 66 лет.

27 сентября вечером со спектакля «12» Никиты Михалкова на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого начался 41-й фестиваль «Липецкие театральные встречи».Театральную программу предваряла большая кинопремьера: в кинотеатре «Вики-синема» в ТЦ «Малибу» состоялся предпремьерный показ посвященного Михалкову фильма «Никита» Народного артиста России режиссера Николая Бурляева.Официальная премьера картины намечена только на 21 октября — фильм выйдет в прокат в день 80-летия Никиты Михалкова. Липчанам посчастливилось увидеть его почти на месяц раньше.— О Никите Сергеевиче снято и написано очень много всего. Я хотел снять фильм к его юбилею — фильм, который открывает этого человека с каких-то новых сторон. Никита Сергеевич всегда откровенен, лёгок, интересен, глубок. Но поскольку мы с ним 66 лет — с нашего детства, я надеялся, что он со мною будет общаться иначе, чем с обычными репортёрами. Так оно и получилось. Я надеюсь, этот фильм открывает Никиту Сергеевича с каких-то очень тонких, глубоких сторон, и рассказывает о нём то, что люди не знают. Имя Михалкова всегда окружено ореолом зависти — ему очень многие завидуют, он на очень многое влияет в стране. Этот фильм появился из книги — я прежде написал повесть «Никита». Перед тем, как отдавать её публиковать, отправил Никите Сергеевичу. Было интересно: какая реакция? Он всё же человек крутой, а вдруг я наврал… Он мне звонит и говорит: «Коль, всё правда! Но кому это будет интересно, кроме нас с тобой и ещё двух-трёх человек?» Он ошибается — я так думаю. Я показал этот фильм до проката пару раз и всё время его совершенствую, довожу до какого-то идеала. Люди плачут на просмотре над документальным фильмом! Этот фильм исполнен любви — моей к этому человеку, которого я всю жизнь знаю, который на моих глазах вырос из озорного мальчишки в такую крупную личность. Я даже не мог предположить, что нас ждёт в будущем! Я искреннее желаю, чтобы фильм открыл этого удивительного человека с каких-то новых сторон, — рассказал Николай Бурляев.Фильм о Никите Михалкове длится 1 час 10 минут. При этом в интернете сегодня чуть ли не ежедневно выходят двух-трёхчасовые интервью. Николай Бурляев говорит: взял из своей повести очень немногое — в повести о друге «Никита» всё гораздо шире и объёмнее. Сама книга тоже выйдет к юбилею — сейчас она в типографии.В итоге получилось не совсем интервью — скорее беседа по душам. Фильм-ретроспектива, биография, исповедь.— Никите Сергеевичу я показал этот фильм. Однажды ведь он мне сказал: «Коля, фильм не получился». Но тут он сказал: «Всё правда, запускай». Но помощники Никиты Сергеевича мне говорили, что ему очень понравилось… — Отметил Николай Бурляев.В картину вошли редкие архивные кадры. По сути через человека показаны целые эпохи: в фильме — и перестроечный Пятый съезд кинематографистов СССР в Большом Кремлёвском дворце («когда убивали и меня, и Бондарчука, и Никиту Сергеевича»), и бомбардировки Югославии НАТО (Михалков и Бурляев туда ездили и встречались с Слободаном Милошевичем), и даже редкие съёмки Никиты Михалкова на собачьей упряжке во время службы в армии на Дальнем Востоке — там он едва не замёрз на 52-градусном морозе. Как признаётся сам Михалков, в армии он стал бравым солдатом Швейком — самые глупые приказы выполнял с наслаждением.В картине-иконе были и «острые» моменты: например, Бурляев не обошёл стороной провал «Утомлённых солнцем-2». Но он попытался оправдать друга-режиссёра: «прессинг» фильма начался за 8 лет до его выхода, а финальную точку поставило выступление Михалкова в Каннах.Липецкие зрители встретили фильм очень тепло. Не плакали — но долго хлопали стоя. Николай Бурляев снимал реакцию зала на телефон. Говорит: «Покажу сейчас Никите Сергеевичу в театре перед спектаклем «12» — а он сделал шедевр».И хотя фильм называется «Никита», о своём друге Бурляев почему-то всегда говорит исключительно по имени-отчеству. Честно признаётся: за 66 лет дружбы был и период охлаждения отношений длиной в 15 лет. Яблоко раздора — в картине «Обломов». Туда Михалков позвал Бурляева, но на съёмки его везли с массовкой в 6 утра, да и роль была эпизодической и неприятной для самого Бурляева. В то время кто-то запустил о нём нехорошие слухи на тему ориентации, а его герой должен был делать жеманные телодвижения. Бурляеву — отцу троих на тот момент, а теперь уже пятерых детей (и деду 8 внуков) это очень не понравилось…А ещё липчанам показали отрывки из известных картин с участием самого Николая Бурляева: «Мальчик и голубь», «Иваново детство», «Андрей Рублёв», «Военно-полевой роман», «Мастер и Маргарита» и других. Также режиссёр провёл небольшую творческую встречу, рассказал интересные моменты жизни и творческой биографии, в том числе связанные с Никитой Михалковым, и ответил на вопросы из зала.Например, зрители узнали, что все документальные картины Николая Бурляева — исключительно по любви. Так появился фильм «Отменивший войну» о событиях октября 1993 года в Москве и роли в них одного из командиров группы «Альфа», который получил приказ зачистить Белый дом, но вместо этого вывел живыми 450 депутатов. Оказывается, со своим героем режиссёр познакомился в поезде и после они подружились. Потом был фильм «Боже! Чувствую приближение Твоё!» об Андрее Тарковском — о «человеке своей судьбы», как говорит сам Бурляев.Со своим героем Никитой Михалковым Николай Бурляев знаком с лета 1959 года, c 13-ти лет. Они вместе учились в школе, вместе — в Щукинском училище. Михалкова потом оттуда отчислили (Михалков ушёл учиться во ВГИК на курс Михаила Ромма), но именно там он сделал свой первый шедевр по мотивам картины Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин».Много внимания в фильме «Никита» уделяется работе Михалкова над спектаклем «12», которая как бы проходит через всю его жизнь. Николай Бурляев рассказал: на «Липецкие театральные встречи» привезли 3,5-часовую постановку, над которой «Мастерская «12» Никиты Михалкова работала в течение полугода каждый день на протяжении 5-6 часов. Его премьера проходила в Большом Театре. В числе зрителей — «всё политбюро»: Матвиенко, Шойгу, Володин… В Белграде этот спектакль пришёл посмотреть Эмир Кустурица — и назвал супершедевром. В Екатеринбурге во время ковида на него собрались рекордные 5000 зрителей! В эти выходные Липецке все два дня — тоже аншлаги. И это не случайно.Николаев Бурляев в фильме «Никита» говорит о том, что Михалков всегда хотел быть первым. Мечтал стать теннисистом, дирижером. Но стал гениальным актёром и режиссёром, песня души которого — любовь и поиск общей гармонии.А ещё Бурляев сравнивает Михалкова в битве за русский кинематограф с Пересветом на Куликовом поле и ставит его в один ряд с Пушкиным, Лермонтовым и Сергеем Бондарчуком. Хотя сам Михалков про себя говорит: «Я не настолько талантлив как они, чтобы быть беззащитным».— Этот фильм — документальный. Фильм о мастере глазами его друга. Лично я готов встать на колени перед Никитой Михалковым за «Утомлённые солнцем». При том, что он абсолютно гениальный режиссёр! Он создал безумные вещи, шедевр за шедевром: «Раба любви», «Неоконченная пьеса для пианино»... Некая икона из фильма «Никита», да, получилась. Но в то же время режиссёр же откровенно сказал — мы на 15 лет расстались после «Обломова» из-за творческого недопонимания. Это тоже дорогого стоит! Вообще, здорово, что в рамках театральных встреч в Липецке случилось такое событие, такая большая премьера — люди с удовольствием посмотрели картину и многое узнали о Михалкове такого, что было по объективным причинам закрыто. Фильм длинный: документальный фильм больше часа — это сверхформат, мегамного, но он смотрится на одном дыхании! — Поделился впечатлениями после показа липецкий режиссёр, продюсер и сценарист – руководитель Союза кинематографистов Липецкой области Игорь Федоров.