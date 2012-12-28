14-летний подросток в Липецкой области угнал у родственника автомобиль такси и перевернулся на нем
14-летний подросток в Липецкой области угнал у родственника автомобиль такси и перевернулся на нем
В России Росреестр насчитал 8 «именных» городов: В Липецкой области таких топонимов более полусотни
Спорт
119
сегодня, 11:55
Добили изможденных сибиряков
Тренер соперника признал, что его команда не соответствует уровню Суперлиги.
«Сибиряк» мало того, что одержал лишь одну победу за сезон, так ещё и приехал в СК «Атлант» Липецкого района без четырёх футболистов основного состава.
- Начали мы добро, но потом сил не хватило, - описал игру главный тренер гостей Сергей Покотыло, в 2000-е выступавший за липецкий «Энерком».
Силу у гостей закончились примерно на 11-й минуте, после чего Илья Андреев открыл счёт. Затем приезжий игрок Сергей Фирсов на 16-й минуте мастерски вколотил мяч в свои ворота. Далее у липчан забивали Кирилл Докучаев (18-я), Денис Родин (25-я) и Саяд Шакиев (29-я).
У лучшего бомбардира липчан Родина на счету теперь 7 голов, он делит 5-7-е места в списке лучших бомбардиров Суперлиги.
- У соперника были очень большие потери ключевых игроков. Понятно, им было тяжело, и мы это понимали, - сказал после игры тренер липчан Темур Алекберов. - Мы должны играть свою лучшую игру, но не могу сказать, что она всегда получалась.
Две «сухие» победы, безусловно, порадовали. Но лишние восторги ни к чему: «Сибиряк» пока оказался не конкурентоспособен, что признал после игры и его главный тренер.
- У нас команда, получается не Суперлиги, а уровня высшей лиги – где-то третьего места с конца, - констатировал Покотыло - Пусть руководство делает какие-то выводы, дальше так продолжаться не может.
Липчане в 10 играх набрали 12 очков (половину взяли у «Сибиряка») и расположились на привычном 10-м месте.
1 и 2 октября команда Алекберова сыграет в гостях с «Новой Генерацией» из Сыктывкара, которая отстаёт на 2 очка и занимает следующее 11-е место среди 13-ти команд Суперлиги.
0
0
0
1
1
Комментарии