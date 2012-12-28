Все новости
В центре Липецка женщина упала с 17-го этажа
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Холодный атмосферный фронт принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
На Петровском спуске водитель умудрился выскочить на встречную полосу задом
Происшествия
Выпавшая с балкона липецкой высотки девушка – москвичка
Происшествия
Липецкая красавица стала сильнейшей молодой штангисткой России
Спорт
Печальней нет, наверно, сцены, чем на заправке видеть цены
Неделя 48
14-летний подросток в Липецкой области угнал у родственника автомобиль такси и перевернулся на нем
Происшествия
Капитан «Металлурга» нарисовал плакат в поддержку партнёра, отправленного в дубль
Общество
Желтый уровень воздушной опасности действовал в Липецкой области ночью
Происшествия
Спорт
119
сегодня, 11:55

Добили изможденных сибиряков

Тренер соперника признал, что его команда не соответствует уровню Суперлиги.

Стабильность – наше всё, вторую домашнюю игру подряд е липецкая команда по мини-футболу выиграла у аутсайдера Суперлиги «Сибиряка» из Новосибирска с одинаковым счётом – 5:0.

«Сибиряк» мало того, что одержал лишь одну победу за сезон, так ещё и приехал в СК «Атлант» Липецкого района без четырёх футболистов основного состава.

- Начали мы добро, но потом сил не хватило, - описал игру главный тренер гостей Сергей Покотыло, в 2000-е выступавший за липецкий «Энерком».

Силу у гостей закончились примерно на 11-й минуте, после чего Илья Андреев открыл счёт. Затем приезжий игрок Сергей Фирсов на 16-й минуте мастерски вколотил мяч в свои ворота. Далее у липчан забивали Кирилл Докучаев (18-я), Денис Родин (25-я) и Саяд Шакиев (29-я).

У лучшего бомбардира липчан Родина на счету теперь 7 голов, он делит 5-7-е места в списке лучших бомбардиров Суперлиги.

- У соперника были очень большие потери ключевых игроков. Понятно, им было тяжело, и мы это понимали, - сказал после игры тренер липчан Темур Алекберов. - Мы должны играть свою лучшую игру, но не могу сказать, что она всегда получалась.

Две «сухие» победы, безусловно, порадовали. Но лишние восторги ни к чему: «Сибиряк» пока оказался не конкурентоспособен, что признал после игры и его главный тренер.

- У нас команда, получается не Суперлиги, а уровня высшей лиги – где-то третьего места с конца, - констатировал Покотыло - Пусть руководство делает какие-то выводы, дальше так продолжаться не может.

Липчане в 10 играх набрали 12 очков (половину взяли у «Сибиряка») и расположились на привычном 10-м месте.

1 и 2 октября команда Алекберова сыграет в гостях с «Новой Генерацией» из Сыктывкара, которая отстаёт на 2 очка и занимает следующее 11-е место среди 13-ти команд Суперлиги.
Мини-футбол
