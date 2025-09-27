На Петровском спуске водитель умудрился выскочить на встречную полосу задом

Обе машины серьёзно пострадали.

ДТП случилось на Петровском спуске. Как сообщили GOROD48 очевидцы, водитель ехавшей вверх БМВ не справился с управлением - машину развернуло, да так, что её задняя часть оказалась на встречной полосе. На беду вниз в этот момент мчалась «Приора» - столкновения было не избежать.









Обе машины получили повреждения, люди в аварии не пострадали.







