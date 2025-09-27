Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
На Петровском спуске водитель умудрился выскочить на встречную полосу задом
Обе машины серьёзно пострадали.
ДТП случилось на Петровском спуске. Как сообщили GOROD48 очевидцы, водитель ехавшей вверх БМВ не справился с управлением - машину развернуло, да так, что её задняя часть оказалась на встречной полосе. На беду вниз в этот момент мчалась «Приора» - столкновения было не избежать.
Обе машины получили повреждения, люди в аварии не пострадали.
