Происшествия
309
55 минут назад

На Петровском спуске водитель умудрился выскочить на встречную полосу задом

Обе машины серьёзно пострадали.

ДТП случилось на Петровском спуске. Как сообщили GOROD48 очевидцы, водитель ехавшей вверх БМВ не справился с управлением - машину развернуло, да так, что её задняя часть оказалась на встречной полосе. На беду вниз в этот момент мчалась «Приора» - столкновения было не избежать.

112.jpg+2025-09-27-22.31.34.jpg

Обе машины получили повреждения, люди в аварии не пострадали.

111.jpg+2025-09-27-22.31.34.jpg
Комментарии

