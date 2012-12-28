Все новости
Погода в Липецке
86
15 минут назад

Холодный атмосферный фронт принесет в Липецкую область дожди

Температура еще немного понизится.

28 и 29 сентября через территорию Липецкой области будет медленно перемещаться холодный атмосферный фронт, пройдут дожди различной интенсивности. 30 сентября атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-8 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы. По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 сентября в Липецкой области облачно, временами дожди. Ветер ночью западный, 3-8 м/сек, днем северо-восточный, усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем – от +7 до +12. В Липецке облачно, временами дожди. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем – от +8 до +10 градусов. День 28 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 3 градуса мороза.
Погода
