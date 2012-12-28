Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
За полгода липчане взяли микрозаймов на 360 миллионов рублей
С 1 сентября введены новые механизмы защиты от оформления онлайн-микрозаймов мошенниками.
Также липчане оформляли онлайн-займы в микрофинансовых организациях, зарегистрированных в других регионах. Чаще всего — для покупки товаров на популярных маркетплейсах и торговых площадках.
«Скорость и простоту оформления онлайн-микрозаймов часто используют в своих интересах мошенники: они могут получать деньги по чужим документам. Чтобы исключить такой риск, с 1 сентября микрофинансовые организации проверяют реквизиты для зачисления средств — они должны принадлежать именно заемщику. Если фамилия, имя, отчество клиента не совпадают с данными владельца счета или карты, которые указаны в заявке, микрофинансовая организация откажет в выдаче займа», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.
