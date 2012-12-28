Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах

Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
По самому делу об истязании следствие продолжается.
Напомним, в отношении женщины возбуждено уголовное дело об истязании (по пункту «а, г» части второй статьи 117 УК РФ). По данным следствия, она жестоко обращается с детьми, прибегая к психическому насилию.
Весной в соцсетях появилось шокирующее видео, на котором женщина по имени Галина издевалась над своими детьми: обзывала и ругала их грубой нецензурной бранью, грозилась ударить «с ноги», ошпарить кипятком и т.д. Причём видео записала сама же женщина.
Сейчас по делу об истязании продолжаются следственные и процессуальные действия.
