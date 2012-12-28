Все новости
Происшествия
1097
сегодня, 11:10
20

Владелец собаки, покусавшей ребёнка, выплатит огромную сумму

Прокуратура настояла на компенсации морального вреда.

В Липецке прокуратура добилась компенсации для ребёнка, пострадавшего в результате нападения собаки.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 21 июля 2024 года в Липецке на 5-летнего малыша напала крупная собака, которую хозяин выгуливал без поводка и намордника. Владельцу удалось оттащить пса, но мальчику были причинены травмы, в том числе повреждения лица. Кроме того, ребенок получил тяжелый стресс, ему пришлось пройти лечение.

В прокуратуру обратилась мать пострадавшего. Далее сотрудники прокуратуры Советского района направили в суд исковое заявление о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, с ответчика в пользу мальчика взыскано 500 тысяч рублей.
Прокуратура
собака
укус
1
0
3
8
0

Комментарии (20)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Animal Planet.
3 минуты назад
Задрали уже своими собаками. Лучше напишите скольких липчан обманули сегодня мошенники,это гораздо более интересная информация.
Ответить
Гриша
4 минуты назад
Владелиц собаки полностью несëт ответственность за последствия. В данном случае наказание не соответствуют последствиям.
Ответить
да уж
16 минут назад
огромнейшая,в кавычки надо взять,500 тыс евро-вот это нормально было бы!
Ответить
алкаш
11 минут назад
тебе столько 10 лет копить ))
Ответить
Гость11
50 минут назад
Знакомого в детстве тоже напугала собака , после этого стал заикаться .
Ответить
Успешный
52 минуты назад
А что 500 тысяч это большие деньги?
Ответить
дядя
2 минуты назад
твоя зарплата за два года
Ответить
Липчанка
сегодня, 12:09
"владельцу удалось оттащить" - то есть, могло и не удасться, собака не слушается хозяина, крупная агрессивная невоспитанная собака, и это идиот ходил с ней без поводка! Он думал что не укусит? Пусть платит.
Ответить
Обозреватель ,
сегодня, 11:56
такой штраф не научит владельцев собак ,он должен быть несколько миллионов ! Надо иметь наглость ,здесь писать ,а почему мальчик здесь находился !
Ответить
Очевидец
сегодня, 11:54
Мало. Надо хозяину ещё и срок влепить.
Ответить
макс
сегодня, 11:44
По статистике нападении частных собак на порядок чаще чем уличных дворовых
Ответить
Пенсионер
сегодня, 11:36
Безобразие
Ответить
Еще комментарии
