Владелец собаки, покусавшей ребёнка, выплатит огромную сумму

Прокуратура настояла на компенсации морального вреда.

В Липецке прокуратура добилась компенсации для ребёнка, пострадавшего в результате нападения собаки.Как сообщили в пресс-службе ведомства, 21 июля 2024 года в Липецке на 5-летнего малыша напала крупная собака, которую хозяин выгуливал без поводка и намордника. Владельцу удалось оттащить пса, но мальчику были причинены травмы, в том числе повреждения лица. Кроме того, ребенок получил тяжелый стресс, ему пришлось пройти лечение.В прокуратуру обратилась мать пострадавшего. Далее сотрудники прокуратуры Советского района направили в суд исковое заявление о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, с ответчика в пользу мальчика взыскано 500 тысяч рублей.