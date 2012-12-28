Жалоба селян не подтвердилась: мемориал «Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» капитально ремонтируют.

В редакцию GOROD48 пришла жалоба из села Отскочное Хлевенского района.«В эти выходные, на мой взгляд, произошёл возмутительный акт вандализма... В селе Отскочное Хлевенского района на памятнике, посвященном Великой Отечественной войне, который ещё и является братской могилой, выпилили все берёзы! Говорят, что деревья были посажены родственниками погибших в память о них! Я не знаю, по какой причине это произошло и по чьему указанию. Непонятно, кому березы там могли помешать. Все деревья были зелены, бодры и здоровы. Никакой аварийной опасности не представляли. В дополнение к печальной картине увидела лежащие на земле бетонные плиты (стенд), на которых перечислены имена и фамилии воинов, покоящихся там. Возможно, всё это было повалено во время спиливания огромной березы. Прикрепляю фото, сделанные мною вечером 14 сентября и фото «до», которые удалось найти в соцсети. Прошу вас разобраться в ситуации».Как рассказал GOROD48 глава администрации Отскоченского сельсовета Александр Тамбовцев, мемориал «Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» построен в 1969 году и с тех пор на нем проводился только косметический ремонт. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запланирован капитальный ремонт мемориала и сейчас он начался: по контракту, срок его окончания — октябрь 2025 года.Плиты не упали — их меняют на новые. Заново нанесут на гранитной плите и имена погибших воинов.Что касается спиленных берёз, то их снос начался давно. Сначала были спилены три полусухих аварийных дерева, теперь ещё столько же.— Мы не можем ждать, когда они школьникам на головы попадают, — сказал глава села.