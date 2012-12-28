Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
сегодня, 11:25
«Произошёл возмутительный акт вандализма»
Жалоба селян не подтвердилась: мемориал «Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» капитально ремонтируют.
«В эти выходные, на мой взгляд, произошёл возмутительный акт вандализма... В селе Отскочное Хлевенского района на памятнике, посвященном Великой Отечественной войне, который ещё и является братской могилой, выпилили все берёзы! Говорят, что деревья были посажены родственниками погибших в память о них! Я не знаю, по какой причине это произошло и по чьему указанию. Непонятно, кому березы там могли помешать. Все деревья были зелены, бодры и здоровы. Никакой аварийной опасности не представляли. В дополнение к печальной картине увидела лежащие на земле бетонные плиты (стенд), на которых перечислены имена и фамилии воинов, покоящихся там. Возможно, всё это было повалено во время спиливания огромной березы. Прикрепляю фото, сделанные мною вечером 14 сентября и фото «до», которые удалось найти в соцсети. Прошу вас разобраться в ситуации».
Как рассказал GOROD48 глава администрации Отскоченского сельсовета Александр Тамбовцев, мемориал «Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» построен в 1969 году и с тех пор на нем проводился только косметический ремонт. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запланирован капитальный ремонт мемориала и сейчас он начался: по контракту, срок его окончания — октябрь 2025 года.
Плиты не упали — их меняют на новые. Заново нанесут на гранитной плите и имена погибших воинов.
Что касается спиленных берёз, то их снос начался давно. Сначала были спилены три полусухих аварийных дерева, теперь ещё столько же.
— Мы не можем ждать, когда они школьникам на головы попадают, — сказал глава села.
