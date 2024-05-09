Сегодня в Липецке: Евгений Гришковец в ЛГАДТ, что отпугивает в вакансиях и какую зарплату трубуют липчане

Всё самое главное про наступивший день.

В Липецке теплее обычного – 22-24 градуса, по-прежнему малооблачно и без осадков.















С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе улиц Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лексном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Театральном, Театральном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, на проезде Ильича.















С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:



- ул. Боевой проезд, 1;

- садоводчество «Строитель».















Липецкий государственный академический театр драмы им Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 представит новый спектакль «Винни-Пуховские чтения» (12+).









В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 11:00 проведут викторину «Ах, Липецк – рай земной» (12+).













Фото vk.com/lib48ru

В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 17:00 состоится открытие выставки «Между прошлым и будущим» (6+).













Фото vk.com/ocknt

В культурном пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) второй день подряд будут проходить мастер-классы ««Утка серая» (12+).













Фото vk.com/remeslo.lipetsk

«Стрессоустойчивость» считают тревожным фактором 77% опрошенных. А «многозадачность» отпугивает 48% соискателей, который прекрасно понимают, что заниматься придётся не только прямыми обязанностями, но и всем, на что укажет руководство.















Это на 10 тысяч рублей больше, чем год назад. В августе 2024 года соискателей устраивала сумма в размере 50 тысяч рублей, а в августе 2023 года – 43 477 рублей.



















А ваша зарплата дотягивает до этого уровня?

С 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом:- ул. 9 Января, 1а, 7, 10, 10/2, 10а;- ул. Боевой проезд, 24а;- ул. Елецкая, 8а, 10, 63, 67, 67а, 69, 71, 71а;- ул. Карьерная, 2;- ул. Ленина, 42;- ул. Салтыкова-Щедрина, 141, 154, 156;- ул. Студеновская, 4, 4а, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, , 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75а, 89, 91, 109, 109а, 109б, 109в, 109г, 116, 116а, 120, 122, 122а, 122в, стр.122д, 123, 124а, 126, 126а, 126б, 131, 159, 182, 184, 187а, 188, 201, 205а;- ул. Чапаева, 2, 2а, 4.В это же время испытают неудобства жители частных домов на улицах 9 января, XX Партсъезда, Гусева, Дарвина, Димитрова, Елецкой, Железнякова, Карьерной, Кольцевой, Красной, Лебедянской, Лескова, Маяковского, Одесской, Павлова, Полевой, Пугачева, Салтыкова-Щедрина, Селекционной, Совхозной, Станционной, Студёновской, Трубной, Фрунзе, Чапаева, Энергетической, проезда Цветочного.- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;- ул. Зеленая;- ул. Ковалева;- пер. Моторный;-пер. Парковый.Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.По книге Алана А. Милана в пересказе Бориса Заходера для «позврослевших детей». Автор проекта – Евгений Гришковец, и на премьерном показе он сегодня будет в Липецке. Как и на всех спектаклях Гришковца, главным творческим элементом будет ТЕКСТ, который позволит взнлянуть по новому на многие вещи.До сих под единственная в мире постановка «Винни-пуховских чтений» с 2022 года шла в столичном МХТ им. А. П. Чехова.В честь 220-летию образования Липецкого курорта. Желающие могут познакомиться с историей курорта «Липецкие минеральные воды», «побывать» на грандиозном Александровском балу, который был главным событием летнего сезона, а также полюбоваться видами старого Липецка и узнать интересные факты о правилах для отдыхающих, знаменитых гостях, музыкальной жизни города середины XIX – начала XX века.В честь 45-летия художественной студии изобразительного искусства ОЦКНТ, которой руководит Александр Леликов. Представлены работы студийцев разных поколений: портреты, натюрморты, пейзажи, написанные на пленэрах и в студии в различных техниках.Можно научиться изготавливать своими руками забавный глиняный сосуд в виде утки в 14:00, 16:00 и в 17:00.Упоминание работодателями о «готовности к переработкам» резко снижает интерес к вакансии, это отметили 86% опрошенных сервисом hh.ru.Упоминание «чая, кофе и печенек» 42% соискателей воспринимают как должное, а не как плюс рабочего места. На работу люди устраиваются вовсе не для того, чтобы попить кофе.При устройстве на работу в среднем требуют зарплату в размере 60 тысяч рублей, указал сервис по поиску работы hh.ru.Самую большую зарплату просят в сфере инвестиций и консалтинга – в среднем 138 тысяч рублей, далее идет представители высшего и среднего менеджмента – 120 тысяч рублей, за ними работники сельского хозяйства – 93 тысячи рублей, рабочие – 90 тысяч рублей. Юристы при трудоустройстве просят в среднем 70 тысяч рублей, медики, продажники – по 60 тысяч рублей, преподаватели, учителя – 55 тысяч рублей. В торговле средние запросы – 48 тысяч рублей, в сфере общепита – 43 тысячи.