Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину
Политика
В тройном столкновении пострадала женщина
Происшествия
Дети на рынке играли в…
Происшествия
Опубликованы результаты дистанционного голосования: выдвиженцы от «ЕР» лидируют
Политика
Пять женщин и 14 мужчин. Кто стал новыми депутатами Липецкого горсовета
Общество
К концу последнего дня выборов проголосовали более 103 тысяч липчан
Политика
В небе над регионом не только беспилотники, но и бабочки
Общество
Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
Общество
В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +23
Погода в Липецке
Читать все
Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину
Политика
Опубликованы результаты дистанционного голосования: выдвиженцы от «ЕР» лидируют
Политика
Пять женщин и 14 мужчин. Кто стал новыми депутатами Липецкого горсовета
Общество
Дети на рынке играли в…
Происшествия
В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы
Происшествия
У 40-летнего грязинца нашли полкилограмма конопли
Происшествия
Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
Общество
5591 житель Липецкой области пострадал от укусов клещей
Здоровье
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Происшествия
Детей-зацеперов ищет полиция
Происшествия
Читать все
Происшествия
276
38 минут назад
1

«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона

А 27-летний мужчина отправил на «безопасный счёт» почти 1,9 миллиона рублей.

12 сентября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 60-летняя липчанка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в течение недели — с 13 по 20 августа она общалась с неизвестным в Telegram, который представился женщине «сотрудником ФСБ» и угрожал уголовной ответственностью за то, что деньги на её счетах контролируют злоумышленники, и якобы средства уходят на финансирование военных действий другого государства. В результате женщина выполнила все рекомендации и перевела через интернет-приложение мошенникам 1 475 000 рублей.

14 сентября в полицию пришёл 27-летний мужчина. 12 сентября он пообщался с неизвестным в Telegram и перевёл на «безопасный счёт» 1 885 000 рублей.

По этим случаям возбуждены уголовные дела по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

У 25-летнего мужчины попросили в мессенджере в долг от лица родственника. Он перевёл 8 000 рублей, но оказалось — аккаунт был взломан, а деньги ушли мошенникам.

А в Лебядяни 20-летний парень перевёл мошенникам 395 000 рублей. История его обмана напоминает случай 60-летней липчанки. Лебедянцу угрожали уголовной ответственностью за государственную измену: якобы его счета также оказались под контролем злоумышленников и идут сомнительные транзакции от его имени.
мошенничество
0
0
0
1
4

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Юрист
12 минут назад
Все должны знать, что правоохранительные органы имеют право на блокировку счетов, не сообщая вам об этом. Звонить они никогда не будут. Не попадайтесь на крючок мошенников.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить