Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Происшествия
276
38 минут назад
1
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
А 27-летний мужчина отправил на «безопасный счёт» почти 1,9 миллиона рублей.
14 сентября в полицию пришёл 27-летний мужчина. 12 сентября он пообщался с неизвестным в Telegram и перевёл на «безопасный счёт» 1 885 000 рублей.
По этим случаям возбуждены уголовные дела по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
У 25-летнего мужчины попросили в мессенджере в долг от лица родственника. Он перевёл 8 000 рублей, но оказалось — аккаунт был взломан, а деньги ушли мошенникам.
А в Лебядяни 20-летний парень перевёл мошенникам 395 000 рублей. История его обмана напоминает случай 60-летней липчанки. Лебедянцу угрожали уголовной ответственностью за государственную измену: якобы его счета также оказались под контролем злоумышленников и идут сомнительные транзакции от его имени.
0
0
0
1
4
Комментарии (1)