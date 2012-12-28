«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона

А 27-летний мужчина отправил на «безопасный счёт» почти 1,9 миллиона рублей.

12 сентября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 60-летняя липчанка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в течение недели — с 13 по 20 августа она общалась с неизвестным в Telegram, который представился женщине «сотрудником ФСБ» и угрожал уголовной ответственностью за то, что деньги на её счетах контролируют злоумышленники, и якобы средства уходят на финансирование военных действий другого государства. В результате женщина выполнила все рекомендации и перевела через интернет-приложение мошенникам 1 475 000 рублей.14 сентября в полицию пришёл 27-летний мужчина. 12 сентября он пообщался с неизвестным в Telegram и перевёл на «безопасный счёт» 1 885 000 рублей.По этим случаям возбуждены уголовные дела по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».У 25-летнего мужчины попросили в мессенджере в долг от лица родственника. Он перевёл 8 000 рублей, но оказалось — аккаунт был взломан, а деньги ушли мошенникам.А в Лебядяни 20-летний парень перевёл мошенникам 395 000 рублей. История его обмана напоминает случай 60-летней липчанки. Лебедянцу угрожали уголовной ответственностью за государственную измену: якобы его счета также оказались под контролем злоумышленников и идут сомнительные транзакции от его имени.