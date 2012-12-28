Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +21
Классическая комфортная осень без дождей погостит еще немного.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10 градусов, днем — от +16 до +21.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем — от +18 до +20 градусов.
День 12 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году — 1 градус тепла.
