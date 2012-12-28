В Липецкой области сухо и до +21

Классическая комфортная осень без дождей погостит еще немного.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется на южной периферии антициклона. Погода будет сухой. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-13 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10 градусов, днем — от +16 до +21.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем — от +18 до +20 градусов.День 12 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году — 1 градус тепла.