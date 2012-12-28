«Нива» с простреленными колесами проехала 10 километров

Полицейские применили оружие при погоне за пьяным водителем.





В вашем браузере отключен JavaScript

О случае применения оружия для остановки автомобиля нарушителя рассказала Госавтоинспекция. Вилявшую по дороге «Шевроле Ниву» экипаж ДПС заметил на выезде из села Хлевное. По требованию полицейских водитель «Нивы» не остановился и попытался скрыться в направлении Тербунов.«На неоднократные указания инспекторов прекратить противоправное поведение лихач не реагировал. Во время погони он двигался на высокой скорости и выезжал на встречную полосу, создавая угрозу жизни и здоровью других граждан. Тогда полицейские применили табельное оружие», — сообщает областное управление МВД.Один из инспекторов сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом несколько раз выстрелил по колёсам автомобиля. После этого, проехав ещё примерно 10 километров, машина остановилась.За рулём «Нивы» находился уже судимый за пьяную езду 41-летний житель Тербунского района. У него имелись внешние признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.В отношении тербунца полицейские составили административные протоколы за управление транспортом водителем, лишённым такого права, выезд на встречye. полосу, невыполнение требования сотрудника полиции об остановке, отказ от прохождения медосвидетельствования.Кроме того, ему грозит уголовная ответственность за повторное вождение в пьяном виде (ч. 2 ст. 264.1 УК HФ).Автомобиль водителя помещён на штрафстоянку.