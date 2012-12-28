Депутат Липецкого областного совета депутатов Ольга Митрохина поздравила с Днём знаний учеников, учителей и родителей в школах своего округа и вручила сертификаты.

Радостные первоклашки, ещё мало что понимающие в школьной жизни, и важные, знающие все подводные камни выпускники, волнующиеся мамы, невозмутимые папы и украдкой смахивающие слезу бабушки. Банты, цветы, улыбки. И вот уже звенит колокольчиком малышка на плече у одиннадцатиклассника — новый учебный год начался!Для депутата облсовета Ольги Митрохиной он начинается традиционным первосентябрьским марафоном — нужно успеть на праздничные линейки в шесть школ, расположенных в округе. Это школа № 10 им. Героя России И. Свиридова, школы №№25, 62, 63, школа №31 им. В.Я. Клименкова, экологический лицей № 66 имени Героя Советского Союза С.П. Меркулова. И везде её встречают как доброго друга, который всегда рядом.— У нас есть такая традиция — приходить в школы: и на выпускные, и на последние звонки, и, конечно же, на 1 Сентября, — делится Ольга Николаевна. — Потому что важно поздравить с Днём знаний, разделить радость и пообщаться. Кажется, что вот, новый учебный год — кто-то хочет идти в школу, кто-то жалеет, что лето пролетело так быстро. Но ведь потом мы все с ностальгией вспоминаем это беззаботное время, свой первый класс, свой выпускной, своих друзей. Я вспоминаю, как водила в школу своего сына, учила с ним стихи к торжественной линейке: он читает, а ты вместе с ним повторяешь… Мне кажется это очень важным — быть рядом с детьми, когда они растут, помогать им и поддерживать. Конечно, на праздник нужно приходить с подарками: каждой школе мы дарим сертификат на 20 000 рублей от Фонда «Милосердие» — социального партнёра Группы НЛМК. Ведь какое бы ни было финансирование, всегда найдётся что-то ещё очень нужное.Директор школы №25 Галина Алексеевна Архипова рассказывает: «Вот уже более десяти лет Ольга Николаевна Митрохина является областным депутатом на нашем избирательном округе, и всё это время мы постоянно взаимодействуем. Это человек большой социальной ответственности: она активный участник всех мероприятий, проводимых в нашей школе, человек неравнодушный, готовый помочь в любой жизненной серьёзной проблеме. И конечно, мы всегда рады видеть Ольгу Николаевну на наших праздниках! Учебный год только начался, у нас множество идей, которые мы вместе с ней будем реализовывать. Это и традиционное чествование родителей и детей на итоговом празднике, на который приглашаются победители и призёры музыкальных конкурсов, спортивных соревнований, интеллектуальных состязаний. Это большая работа, в которой Ольга Николаевна очень помогает».Сегодня депутат облсовета желала ученикам, чтобы наступивший учебный год был более успешным, интересным и ярким, чем предыдущий, родителям – побольше сил и терпения, чтобы их хватило до конца года, учителям — мудрости. А на вопрос: «Что бы вы пожелали себе, той Оле, которая только пошла, например, в восьмой класс?» — чуть задумавшись, ответила: «Быть более смелой и решительной!»