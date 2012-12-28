Все новости
Происшествия
сегодня, 13:37
56-летний житель Доброго перевёл мошенникам 1,7 миллиона рублей

Он пытался заработать на бирже.

В минувшие выходные 56-летнего жителя Доброго мошенники обманули на 1,7 миллиона рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в мессенджере он пытался заработать на бирже.

В Липецке 70-летняя женщина ещё 27 августа перевела через банкомат на «безопасный счёт» 600 000 рублей. В выходные она одумалась и пришла в полицию.

В Грязях 35-летний мужчина с 2023 года вкладывался в криптовалюту через Telegram, но потом понял — он имел дело с мошенниками.

Также в Грязях 56-летняя женщина перевела на «безопасный счёт» 1,3 миллиона рублей.
мошенничество
Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Кто
сегодня, 18:05
Больше переведет,тот молодец!!!!
Ответить
александр
сегодня, 17:16
разводят на деньги ..респект)своим горбом много не заработаешь)
Ответить
Виктор
сегодня, 16:57
Буратины не переведутся никогда
Ответить
сегодня, 16:40
Жадность!
Ответить
Дед
сегодня, 16:37
Там таких умных много
Ответить
Ромео
сегодня, 16:05
Хороший куш за 5 минут
Ответить
Незря
сегодня, 15:20
он житель Доброго
Ответить
Мимоходом
сегодня, 14:36
Ну пытался заработать, ну не получилось. А УМВД то причем? Так можно пожаловаться, что и лотерейный билет не выиграл...
Ответить
Молодежь
сегодня, 14:48
А бабки с дедами переводят на безопасные счета и идут в полицию жаловаться, зачем? Пусть теперь заберут там, на этом безопасном счете! А если пытаются дать взятку за внучку, жучку-то вообще сразу в тюрьму надо сажать за подкуп!
Ответить
Одна из бабок
сегодня, 15:30
А бабки с дедами переводят на безопасные счета и идут в полицию жаловаться, зачем? Пусть теперь заберут там, на этом безопасном счете! А если пытаются дать взятку за внучку, жучку-то вообще сразу в тюрьму надо сажать за подкуп! 35 лет тоже дед?
Ответить
Один вопрос
сегодня, 14:13
Откуда у таких дураков деньги?
Ответить
Кого
сегодня, 14:08
не возьми ,все мошенники ! Обе стороны !
Ответить
