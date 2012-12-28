Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
сегодня, 13:37
56-летний житель Доброго перевёл мошенникам 1,7 миллиона рублей
Он пытался заработать на бирже.
В Липецке 70-летняя женщина ещё 27 августа перевела через банкомат на «безопасный счёт» 600 000 рублей. В выходные она одумалась и пришла в полицию.
В Грязях 35-летний мужчина с 2023 года вкладывался в криптовалюту через Telegram, но потом понял — он имел дело с мошенниками.
Также в Грязях 56-летняя женщина перевела на «безопасный счёт» 1,3 миллиона рублей.
