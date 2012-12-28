56-летний житель Доброго перевёл мошенникам 1,7 миллиона рублей

Он пытался заработать на бирже.

В минувшие выходные 56-летнего жителя Доброго мошенники обманули на 1,7 миллиона рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в мессенджере он пытался заработать на бирже.В Липецке 70-летняя женщина ещё 27 августа перевела через банкомат на «безопасный счёт» 600 000 рублей. В выходные она одумалась и пришла в полицию.В Грязях 35-летний мужчина с 2023 года вкладывался в криптовалюту через Telegram, но потом понял — он имел дело с мошенниками.Также в Грязях 56-летняя женщина перевела на «безопасный счёт» 1,3 миллиона рублей.