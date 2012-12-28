$80,44
€93,34
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
Липецкая вечЁрка: расширение улицы Тельмана, эхо 90-х и дефицит учителей
Общество
Во время первой вечерней тревоги в области сбиты два БПЛА
Происшествия
Красный уровень введен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
Отбой воздушной тревоги
Происшествия
В Липецке и Липецком округе работает ПВО
Происшествия
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
Происшествия
350
сегодня, 21:54
3
Объявлен отбой воздушной тревоги
В Липецкой области объявлен отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА» и желтого «Воздушная опасность».
воздушная тревога
БПЛА
4
2
0
0
0
Комментарии (3)
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Сначала новые
Сначала новые
Сначала старые
Эля
сегодня, 22:06
а интернет до 6-ти утра все равно не включим
Ответить
Точно
56 минут назад
Зато ты можешь с утюга комментарии писать
Ответить
Утюг
28 минут назад
Зато ты можешь с утюга комментарии писать
Совершенно верно. Не со всех утюгов, конечно. Вот у меня, например, есть встроенный wi-fi
Ответить
Комментарии (3)